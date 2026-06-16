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COLISÃO DE HELICÓPTEROS Oliver Tree: corpo está totalmente carbonizado e precisará de exame complementar para identificação Artista americano foi uma das seis vítimas da tragédia aérea envolvendo a colisão entre dois helicópteros no Recreio, Zona Sudoeste do Rio

O corpo do cantor Oliver Tree, uma das seis vítimas da colisão entre helicópteros no último domingo, é o único que ainda não foi liberado. Isso ocorre porque a identidade do artista ainda não foi totalmente confirmada, já que o corpo foi carbonizado.

De acordo com a Polícia Civil, o material foi coletado para exames mais detalhados para confronto genético. No Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML), na região central do Rio, o corpo passa por exames na arcada dentária, mas ainda há a possibilidade de realização de um teste de DNA.

Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010 e assinou com a Atlantic Records depois que sua música “When I’m Down” se tornou viral.

Seu visual característico, com corte de cabelo estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.

A Embaixada dos Estados Unidos prestou condolências à família e informou que, em respeito aos envolvidos, não divulgará informações sobre o traslado.

Em turnê mundial, o cantor desembarcou no Rio poucos dias antes do acidente. Durante sua estadia na Cidade Maravilhosa, visitou a Rocinha, a maior favela do Brasil, onde andou de moto, participou de um churrasco e até marcou um gol.

Ele também era compositor, rapper e cineasta. Ficou famoso após a música “When I’m Down” viralizar. Outros sucessos internacionais foram “Life Goes On” e “Miss You”. Ao longo da carreira, lançou quatro álbuns.

No Instagram, Oliver acumulava 2,3 milhões de seguidores, fãs de seus conteúdos irreverentes. Em sua última publicação, mostrou que estava aproveitando a estadia no Rio. Nas imagens, aparece arriscando chutes em uma quadra de futebol, ousando no corte de cabelo como um verdadeiro “cria”, preparando um churrasco, andando de moto em uma comunidade e falando palavras em português.

Esse não foi o único post de Oliver com referências brasileiras. Há cinco dias, ele já havia publicado um vídeo com o influenciador e músico Lucas Vinícius, mais conhecido como Lucas Inutilismo, e chegou a declarar: “O rock brasileiro é um milhão de vezes melhor que o rock americano”. No mesmo dia, também apareceu ao lado do influenciador Akihito.

O cantor americano Oliver Tree (à esquerda) e o DJ Diplo: parceiros artísticos | Foto: Instagram/Reprodução

Carreira de sucesso

A morte interrompeu uma carreira marcada por sucessos virais e colaborações com alguns dos maiores nomes da música pop, eletrônica e do hip-hop contemporâneo. Conhecido pelo visual excêntrico, pelo humor absurdo e por hits, o artista acumulava mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e havia se consolidado como um dos nomes mais versáteis da música digital.

Ao longo de pouco mais de uma década de carreira, Oliver Tree construiu uma discografia que atravessou gêneros musicais e o colocou ao lado de artistas como David Guetta, Diplo, Marshmello, Travis Barker e o brasileiro Alok, responsável por um remix de sucesso de “Life Goes On”.

Uma de suas parcerias mais conhecidas surgiu com o DJ alemão Robin Schulz. Em 2022, os dois lançaram “Miss You”, faixa que se tornou um fenômeno global e ultrapassou centenas de milhões de reproduções nas plataformas digitais. A música ajudou a apresentar Oliver Tree a um público mais amplo e se transformou em um dos maiores sucessos de sua carreira.

No universo da música eletrônica, o cantor também trabalhou com David Guetta, um dos DJs mais populares do mundo. Os artistas se uniram na faixa “Here We Go Again”, lançada em 2024, misturando a sonoridade pop característica de Tree com elementos da música eletrônica dançante (EDM, na sigla em inglês). A colaboração reforçou a presença do americano em festivais e playlists voltadas ao gênero.

Outro nome importante em sua trajetória foi Diplo. Após a morte do cantor, o produtor publicou uma emocionante homenagem nas redes sociais, descrevendo Tree como “o irmão que nunca teve” e exaltando sua criatividade, senso de humor e personalidade única. Os dois mantinham uma amizade próxima e haviam colaborado em diferentes projetos ao longo dos últimos anos.

Oliver Tree também esteve ligado ao universo do rap. Em entrevistas, Diplo relembrou uma sessão de estúdio em que os dois trabalhavam em uma música com Tyga. Segundo o produtor, ao retornar do banheiro, encontrou Tree transformando a gravação em uma irreverente “diss track” improvisada.

Outro parceiro frequente foi Marshmello, atração do Rock in Rio em 2022. Os dois trabalharam juntos em diferentes momentos da carreira de Tree, incluindo a faixa “Hurt”, que mais tarde daria origem à base de “Miss You”, um dos maiores fenômenos virais dos últimos anos.

A lista de colaboradores ainda inclui nomes como Whethan, KSI e o grupo russo Little Big, o que demonstra a capacidade do artista de transitar por diferentes cenas musicais sem perder sua identidade.

Oliver Tree entre dois helicópteros no clipe de 'Flowers' | Foto: YouTube/Reprodução

‘Premonição’

Quatro meses antes do acidente trágico, o artista lançou o clipe da música “Flowers”, em que aparece justamente entre dois helicópteros, situação que passou a ser tratada por internautas como uma espécie de premonição.

Na canção, lançada em 20 de fevereiro, o cantor aparece vestido de piloto de avião e percorre um pátio com várias aeronaves, veículos que limpa e explora durante a gravação, que dura 2 minutos e 27 segundos. No fim da produção, Oliver Tree sobe uma escada e, usando um binóculo, posiciona-se entre dois helicópteros.

A letra da música, que trata dos ressentimentos após uma traição, menciona ainda um recado ao traidor: “Coloque flores no meu túmulo / Porque vou te odiar até o dia em que eu morrer”.



Oliver Tree também lançou, em 2018, uma música em que é retratado após a morte. Em “Hurt”, o cantor americano tem o corpo removido da rua por bombeiros após uma queda enquanto voava.

Herança definida

Poucas semanas antes de morrer, aos 32 anos, o músico americano revelou planos para o próprio patrimônio. Em entrevista concedida em abril, afirmou que gostaria que sua herança fosse usada para apoiar futuros artistas, em vez de ser deixada para familiares.

Em participação no podcast americano “Zach Sang Show”, o artista disse ter criado uma fundação voltada à concessão de bolsas para financiar a criação de novos projetos artísticos.

Tree explicou que a receita gerada por seu trabalho ajudaria outros músicos e cantores a transformar ideias em realidade por meio de colaboração e produção. Na ocasião, acrescentou que desejava que a iniciativa continuasse apoiando criadores por muitas gerações.

“A ideia é que, quando eu morrer, todo o dinheiro volte para os artistas”, afirmou Tree. “Criei uma fundação chamada Dr. Oliver Tree’s Art Grants for Baby Geniuses. Ela foi estruturada para que os rendimentos gerados pelas minhas músicas financiem esse trabalho. Mas há espaço para receber outros recursos, porque, quando eu morrer, minha obra continuará tendo valor residual e provavelmente valerá mais do que vale hoje”, acrescentou.

‘Amor de todas as minhas vidas’

A morte do cantor levou fãs a revisitarem diferentes momentos de sua trajetória artística. Entre eles está o relacionamento com a cantora Melanie Martinez. O namoro de dois anos rendeu uma das histórias mais comentadas de sua vida e continuou gerando repercussão mesmo após o fim do romance.

Os músicos assumiram publicamente o relacionamento em 2019, quando já acumulavam milhões de seguidores e admiradores ao redor do mundo. Com estilos excêntricos e identidades artísticas muito próprias — o que incluía a criação de personas com visual característico —, ambos rapidamente se transformaram em um dos casais mais acompanhados da música alternativa e eletrônica.

Durante aquele período, não era raro vê-los trocando declarações nas redes sociais ou participando juntos de entrevistas. Em uma conversa publicada pela revista americana Alternative Press, os dois exibiram a química que ajudou a conquistar os fãs. Entre brincadeiras, provocações e elogios, Oliver disse que Melanie era “a mulher mais bonita do mundo” e, em tom bem-humorado, pediu que ela se casasse com ele.

A relação, no entanto, também foi motivo para críticas e hostilidade por parte dos fãs. Em outubro de 2019, Melanie saiu em defesa do namorado após ataques vindos dos próprios admiradores, que acreditavam que ele “não estava à altura” de sua beleza. Na ocasião, ela publicou uma mensagem pedindo respeito e afirmou que Oliver era “o amor de todas as minhas vidas”.

O namoro chegou ao fim cerca de um ano depois, mas continuou gerando especulações. Em entrevistas posteriores, Oliver contou que enfrentou dificuldades emocionais após o término. Segundo ele, muitos fãs insistiam em relacionar músicas e projetos de Melanie ao antigo relacionamento, mesmo quando a cantora negava qualquer conexão.

Apesar do fim do romance, os dois mantiveram uma relação respeitosa. A história que começou em meio a trocas de mensagens, entrevistas descontraídas e demonstrações públicas de afeto acabou se tornando um dos capítulos mais lembrados da vida de Oliver Tree — não apenas pela repercussão entre os fãs, mas pelo carinho que ambos demonstraram manter um pelo outro mesmo após a separação.

No último domingo (14), após a morte de Oliver, Melanie prestou uma homenagem emocionada ao ex-companheiro por meio dos Stories do Instagram. A artista escreveu que Tree era um “verdadeiro artista”, dono de um “coração doce” e de uma risada “contagiante e calorosa”.



A cantora também afirmou ser difícil aceitar que Oliver Tree tenha partido de forma tão repentina, depois de os dois terem compartilhado uma parte importante de seus anos de formação. Após o término, ambos permaneceram amigos, como ela reforçou.

Melanie encerrou a homenagem dizendo saber que Tree está fazendo os “anjos rirem no céu”, enquanto pensa em sua próxima façanha e em seu novo projeto criativo.

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