A- A+

CARNAVAL Carnaval 2025: Olodum é atração do Baile Municipal Popular de Jaboatão; veja programação Festividade acontece a partir das 19h deste sábado (22), no Centro de Jaboatão

A 3ª edição do Baile Municipal Popular de Jaboatão, na Região Metropolitana do Recife, acontece neste sábado (22), a partir das 19h, com entrada gratuita. O evento terá, na programação, Olodum, Gustavo Travassos, Clara Sobral e Banda Luará.

Desta vez, a festa tem como tema "Jaboatão, terra de guerreiros e carnavalescos" e será realizado no Senai, localizado no Centro.

A abertura ficará por conta dos concursos de rei e rainha, além da premiação para a melhor fantasia, com três categorias: individual, em dupla e coletivo.

Para acessar o evento, os cidadãos terão que doar 2 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar. Já o acesso à mesa será mediante a doação de duas cestas básicas, que serão doadas para famílias que integram o programa Amor por Jaboatão.

A retirada dos ingressos pode ser feita no Palácio da Batalha, em Prazeres, na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro, e na sede da Regional 3, no Curado, até a sexta-feira (21), das 9h às 16h.

“Queremos que a festa seja de muita alegria e diversão para todos os foliões. Essa é a nossa intenção, ao fazer um Baile Municipal Popular, para que todos participem. E o caráter social permanece, iremos reverter os alimentos da troca dos ingressos para aqueles que mais precisam”, destacou o prefeito do Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros.



Veja também