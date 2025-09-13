A- A+

palestinos OLP entrega armas do maior campo de refugiados palestinos do Líbano O Líbano abriga aproximadamente 222.000 refugiados palestinos, segundo a ONU

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) entregou ao exército libanês, neste sábado (13), as armas do campo de refugiados de Ein El Hilweh, o maior do Líbano, pela primeira vez desde o início desta operação, indicou um responsável.

Como parte de um plano governamental para desarmar estes grupos, as facções da OLP presentes nos campos de refugiados palestinos começaram a entregar armas ao exército libanês em 21 de agosto.

Durante uma visita a Beirute em maio, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, chegou a um acordo com seu contraparte libanês, Joseph Aoun, que previa a entrega de todas as armas presentes nos campos palestinos às autoridades.

O Líbano abriga aproximadamente 222.000 refugiados palestinos, segundo a ONU, e a maioria vive em campos de refugiados. Em virtude de um acordo tácito, as organizações palestinas controlam estes locais onde o exército libanês não entra.

No sábado, um responsável da OLP, Abdelhadi al Asadi, afirmou que caminhões carregados com armas procedentes do campo de Ein El Hilweh, no sul do Líbano, haviam sido entregues ao exército.

Veículos e soldados libaneses foram posicionados nas proximidades do campo, perto da cidade de Sidon, constatou um fotógrafo da AFP. Os militares impediam que qualquer pessoa se aproximasse.

Asadi acrescentou que também foram entregues armas por parte da OLP no campo de Baddawi, no norte do Líbano. Esta também é a primeira vez que uma operação deste tipo é realizada nesse campo.

A OLP já entregou armamentos dos campos de Mar Elias, Shatila e Burj al Barajneh em Beirute, assim como dos de Rashidiye, Bas e Burj Shemali no sul do Líbano.

Fatah, a facção liderada por Abbas, é o componente mais importante da OLP. O movimento islamista Hamas e a Jihad Islâmica, aliados do Hezbollah libanês, não fazem parte dela e ainda não anunciaram a entrega de armas ao exército do Líbano.

Sob forte pressão dos Estados Unidos, o governo libanês também encarregou o exército de elaborar um plano para desarmar o Hezbollah pró-iraniano.

