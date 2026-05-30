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oriente médio Omã alerta para mina naval em Ormuz; Irã diz que 20 navios atravessaram Estreito em 24h Autoridade marítima do país orientou navegantes, pescadores e embarcações a adotarem máxima cautela ao trafegar pela região

O Centro de Segurança Marítima de Omã emitiu na manhã deste sábado (30) um alerta após o avistamento de um objeto flutuante suspeito de ser uma mina naval no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais para o transporte de petróleo.

Segundo o comunicado, o objeto foi identificado a oeste da Zona de Tráfego Costeiro, dentro das águas territoriais de Omã. A autoridade marítima orientou navegantes, pescadores e embarcações a adotarem máxima cautela ao trafegar pela região, manterem distância de objetos suspeitos e informarem imediatamente qualquer avistamento às autoridades competentes.

O alerta ocorre sob tensões elevadas na região do Golfo e às preocupações com a segurança da navegação no Estreito de Ormuz, corredor estratégico por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo. Até o momento, as autoridades omanitas não informaram se o objeto suspeito foi identificado ou neutralizado. Não há relatos de interrupções no tráfego marítimo da região.

Também neste sábado, paralelamente, a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês) afirmou que 20 embarcações atravessaram o Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas sob coordenação de sua força naval.



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