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oriente médio Omã defende diplomacia em reunião com Irã sobre passagem pelo Estreito de Ormuz Representantes do Omã e do Irã reuniram-se para debater, entre outras questões, escalada das tensões entre Teerã e Washington

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyyed Abbas Araqchi, divulgou em sua conta no Telegram neste sábado, 11, um comunicado sobre as conversas realizadas hoje com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Seyyed Badr Al Busaidi, na qual foram abordadas diversas questões, incluindo o Estreito de Ormuz

"Araqchi e Al-Busaidy também trocaram opiniões sobre os mecanismos adequados para a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, em conformidade com o Artigo 5 do Memorando de Entendimento de Islamabad", diz o texto.

Ainda segundo o post, o representante de Omã reforçou a posição do país em relação ao uso da diplomacia para evitar a escalada das tensões na região, expressando a esperança de que, com a plena implementação do Memorando de Entendimento de Islamabad entre o Irã e os Estados Unidos, haverá melhora na situação de segurança na região.

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