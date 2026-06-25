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Omã diz que Estreito de Ormuz não terá "taxas de trânsito"

Declaração contrasta com o que foi anunciado anteriormente, em conjunto com o Irã, onde os dois países estavam analisando os possíveis "custos" do serviço

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Omã diz que Estreito de Ormuz não terá "taxas de trânsito"Omã diz que Estreito de Ormuz não terá "taxas de trânsito" - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Omã afirmou nesta quinta-feira (25) que não serão cobradas "taxas de trânsito" no Estreito de Ormuz, apesar de ter anunciado anteriormente, em conjunto com o Irã, que os dois países estavam analisando os possíveis "custos" do serviço.

O ministro das Relações Exteriores, Badr Albusaidi, disse que "as futuras negociações sobre o estreito não envolverão a imposição de qualquer tipo de taxa de trânsito".

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O chanceler reiterou a afirmação durante uma reunião de ministros das Relações Exteriores do Golfo na capital do Bahrein, Manama, que teve a participação do secretário de Estado americano, Marco Rubio, cujo país é contrário à cobrança de taxas ou pedágios pela passagem por esta via marítima, essencial para a exportação de petróleo bruto.

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