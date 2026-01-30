Dom, 01 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo31/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
energia

OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis

O painel de solução de controvérsias da OMC afirmou que os subsídios concedidos pela Lei de Redução da Inflação (IRA) eram "incompatíveis" com diversos acordos

Reportar Erro
Organização Mundial do Comércio (OMC) Organização Mundial do Comércio (OMC)  - Foto: Reprodução/Instagram

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu a favor da China em uma disputa sobre subsídios estatais dos Estados Unidos para energias renováveis, adotados durante a presidência do democrata Joe Biden, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (30).

Em suas conclusões, o painel de solução de controvérsias da OMC afirmou que os subsídios concedidos pela Lei de Redução da Inflação (IRA) eram "incompatíveis" com diversos acordos e recomendou que os Estados Unidos os "retirassem até 1º de outubro de 2026".

"Essa data é um prazo razoável para a retirada" desses subsídios, indicou o painel.

Em março de 2024, a China apresentou uma queixa à OMC referente a certos subsídios concedidos pelos Estados Unidos sob a Lei de Redução da Inflação, especificamente subsídios para veículos limpos e isenções fiscais para energias renováveis.

Leia também

• Departamento de Justiça dos EUA publicará nesta sexta mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein

• EUA a caminho de novo "shutdown" em meio a críticas democratas por mortes de manifestantes

• Keir Starmer destaca 'avanços' com a China após reunir-se com Xi em Pequim

A China argumenta que esses subsídios, concedidos no âmbito do plano de energia verde de Biden, constituem uma concorrência desleal.

O painel não se pronunciou sobre os subsídios para veículos limpos porque a China retirou esse aspecto da ação judicial depois que o presidente republicano, Donald Trump, os eliminou em julho de 2025.

Em 2022, sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos anunciaram um programa de ajuda massivo para apoiar empresas do setor de transição energética e veículos elétricos fabricados nos EUA.

O objetivo era contrabalançar os subsídios chineses à sua indústria e lançar uma estratégia ecológica.

Essa lei americana "estabelecia como pré-requisito para o recebimento de subsídios que os produtos fossem procedentes de regiões específicas, como os Estados Unidos", e excluía aqueles "originários da China", indicou o Ministério do Comércio chinês em julho de 2024.

A lei ainda existe, mas muitas de suas disposições foram modificadas ou eliminadas no ano passado após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

A China e os Estados Unidos podem recorrer ao órgão de apelação, mas este não consegue emitir decisões desde 2019 devido à falta de juízes, já que suas nomeações são bloqueadas pelo governo americano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter