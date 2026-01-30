A- A+

energia OMC decide a favor da China em disputa com EUA sobre subsídios para energias renováveis O painel de solução de controvérsias da OMC afirmou que os subsídios concedidos pela Lei de Redução da Inflação (IRA) eram "incompatíveis" com diversos acordos

A Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu a favor da China em uma disputa sobre subsídios estatais dos Estados Unidos para energias renováveis, adotados durante a presidência do democrata Joe Biden, segundo um relatório divulgado nesta sexta-feira (30).

Em suas conclusões, o painel de solução de controvérsias da OMC afirmou que os subsídios concedidos pela Lei de Redução da Inflação (IRA) eram "incompatíveis" com diversos acordos e recomendou que os Estados Unidos os "retirassem até 1º de outubro de 2026".

"Essa data é um prazo razoável para a retirada" desses subsídios, indicou o painel.

Em março de 2024, a China apresentou uma queixa à OMC referente a certos subsídios concedidos pelos Estados Unidos sob a Lei de Redução da Inflação, especificamente subsídios para veículos limpos e isenções fiscais para energias renováveis.

A China argumenta que esses subsídios, concedidos no âmbito do plano de energia verde de Biden, constituem uma concorrência desleal.

O painel não se pronunciou sobre os subsídios para veículos limpos porque a China retirou esse aspecto da ação judicial depois que o presidente republicano, Donald Trump, os eliminou em julho de 2025.

Em 2022, sob a presidência de Joe Biden, os Estados Unidos anunciaram um programa de ajuda massivo para apoiar empresas do setor de transição energética e veículos elétricos fabricados nos EUA.

O objetivo era contrabalançar os subsídios chineses à sua indústria e lançar uma estratégia ecológica.

Essa lei americana "estabelecia como pré-requisito para o recebimento de subsídios que os produtos fossem procedentes de regiões específicas, como os Estados Unidos", e excluía aqueles "originários da China", indicou o Ministério do Comércio chinês em julho de 2024.

A lei ainda existe, mas muitas de suas disposições foram modificadas ou eliminadas no ano passado após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

A China e os Estados Unidos podem recorrer ao órgão de apelação, mas este não consegue emitir decisões desde 2019 devido à falta de juízes, já que suas nomeações são bloqueadas pelo governo americano.

