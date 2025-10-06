A- A+

Adolescentes OMS: adolescentes têm um risco 9 vezes maior que adultos de começar a usar cigarro eletrônico Relatório também indica que houve queda no número de usuários de tabaco, especialmente entre mulheres

Um novo relatório global da Organização Mundial de Saúde ( OMS), publicado nesta segunda-feira (6) mostra que, ao redor do mundo, mais de 100 milhões de pessoas utilizam vape.

Os dados também indicam que pelo menos 15 milhões de adolescentes (entre 13 a 15 anos) já usam cigarros eletrônicos. Além disso, essa faixa etária é, em média, nove vezes mais propensas a usar cigarros eletrônicos do que os adultos.

Ainda, segundo o documento, adultos compõem pelo menos 86 milhões de usuários de vapes, principalmente em países de alta renda.

“Os cigarros eletrônicos estão alimentando uma nova onda de dependência da nicotina. Eles são comercializados como uma forma de redução de danos, mas, na realidade, estão viciando as crianças na nicotina mais cedo e correm o risco de comprometer décadas de progresso”, afirma Etienne Krug, diretor do Departamento de Determinantes, Promoção e Prevenção da Saúde da OMS, em comunicado.



Mais mulheres estão desistindo do tabagismo do que homens

A tendência atual é de queda nos números de usuários de tabaco. E, as mulheres estão liderando esse movimento, de acordo com a OMS. Elas atingiram a meta global de redução para 2025 cinco anos antes do previsto, alcançando a marca de 30% já em 2020. A prevalência do consumo de tabaco entre as mulheres caiu de 11% em 2010 para apenas 6,6% em 2024, com o número de mulheres fumantes caindo de 277 milhões em 2010 para 206 milhões em 2024.

Em contrapartida, não se espera que os homens alcancem a meta até 2031. Atualmente, mais de quatro em cada cinco usuários de tabaco em todo o mundo são homens, com pouco menos de 1 bilhão de homens ainda usando tabaco. Embora a prevalência entre os homens tenha caído de 41,4% em 2010 para 32,5% em 2024, o ritmo da mudança é lento.

No mundo, o número de usuários o número de usuários de tabaco caiu de 1,38 bilhão em 2000 para 1,2 bilhão em 2024. Desde 2010, o número de pessoas que usam tabaco caiu 120 milhões – uma queda de 27% em termos relativos. No entanto, o tabaco ainda vicia um em cada cinco adultos em todo o mundo e é o responsável por milhões de mortes evitáveis todos os anos.

“Milhões de pessoas estão parando ou não começando a fumar graças aos esforços de controle do tabaco realizados por países em todo o mundo. Em resposta a esse forte progresso, a indústria do tabaco está reagindo com novos produtos de nicotina, visando agressivamente os jovens. Os governos devem agir de forma mais rápida e forte na implementação de políticas comprovadas de controle do tabaco”, ressalta Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS.

