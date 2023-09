A- A+

saúde OMS alerta para surto de botulismo na França que pode atingir turistas Até o momento, as autoridades identificaram 15 casos com suspeita da doença, sendo que 14 são estrangeiros; 1 morte já foi registrada

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou em nota nesta quarta-feira (20) para o surto de botulismo na França, que já causou uma morte, e pode colocar turistas em risco, ainda mais com o Mundial de Rugby acontecendo no país. O botulismo é uma doença neurológica grave que geralmente ocorre devido à ingestão de alimentos mal conservados.

Os primeiros casos de botulismo foram identificados a partir de um restaurante na cidade de Bordeaux que serviu sardinhas caseiras em conserva, em datas diferentes, entre os dias 4 e 10 de setembro. Até o dia 14 deste mês, as autoridades de saúde pública da França tinham identificado 15 casos com suspeita da doença. Do total, 10 estão internados, sendo que 8 estão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e 14 são estrangeiros, de seis países diferentes.

Devido ao período de incubação da bactéria de até oito dia e do restaurante possivelmente ter atraído visitantes de diferentes cidades e nacionalidades durante a Copa do Mundo de Rugby, existe a possibilidade de casos adicionais entre turistas que possam ser relatados fora da França, à medida que os viajantes voltam para casa, até o dia 18 de setembro, de acordo com a nota da OMS.

As investigações locais identificaram cerca de 25 pessoas que foram expostas às sardinhas contaminadas através de notas fiscais de cartão de crédito.

O que causa o botulismo?

O botulismo é fatal em 5% a 10% dos casos, devido a uma toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, que pode ocorrer quando os alimentos conservados não são adequadamente esterilizados.

A doença pode causar paralisia muscular por semanas, sendo que o perigo mais imediato está relacionado com os músculos respiratórios, que são afetados.

Segundo a OMS, embora os surtos de botulismo sejam raros, eles são considerados emergências de saúde pública que requerem conhecimento rápido para identificar a origem da contaminação e administrar o tratamento dos pacientes infectados de forma eficaz. O sucesso do tratamento depende significativamente do diagnóstico precoce.

Veja também

INTERNACIONAL Índia suspende vistos a canadenses em meio a crise após assassinato de ativista sikh