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Hantavírus

OMS alerta que hantavírus é altamente contagioso no início da doença

A crise a bordo do cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, provocou preocupação em todo o mundo

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Detalhes histopatológicos observados em uma amostra de linfonodo extraída de um paciente com suspeita de doença por hantavírus.Detalhes histopatológicos observados em uma amostra de linfonodo extraída de um paciente com suspeita de doença por hantavírus. - Foto: HANDOUT/Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos/AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou, nesta segunda-feira (11), que o hantavírus é mais contagioso no início da doença, o que justifica a aplicação de quarentena aos casos suspeitos.

"Se impomos ou recomendamos a quarentena, é porque as pessoas são contagiosas desde o começo da doença", declarou Olivier le Polain, chefe da unidade EAR (epidemiologia e análise para a resposta) da OMS, durante uma transmissão ao vivo em várias plataformas de redes sociais.

"É durante os primeiros dias, e inclusive desde os primeiros momentos da doença, que a contagiosidade é maior", indicou.

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"Devido a esse período de incubação, podemos esperar ver novos casos aparecerem nos próximos dias, e inclusive na semana que vem, e é por isso que devemos permanecer vigilantes e garantir que, diante do aparecimento dos primeiros sinais e sintomas, as pessoas afetadas sejam identificadas, isoladas e atendidas", acrescentou.

A crise a bordo do cruzeiro MV Hondius, afetado por um surto de hantavírus, provocou preocupação em todo o mundo, embora a OMS assegure que a situação não é comparável à pandemia de covid-19 de 2020.

Três passageiros do navio que zarpou em 1º de abril de Ushuaia, na Argentina, morreram em decorrência desse vírus conhecido, mas raro, contra o qual não existe vacina nem tratamento.

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