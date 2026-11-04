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Vacinas OMS aprova ensaios clínicos de duas novas vacinas contra o ebola Doença já causou mais de 5.300 mortes na República Democrática do Congo (RDC)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aprovou, nesta quarta-feira (4), ensaios clínicos para duas novas vacinas contra o ebola, em meio a uma epidemia na África que já matou mais de 5.300 pessoas.

No mês passado, teve início um ensaio clínico com a vacina Ervebo, aprovada contra a cepa Zaire do vírus ebola — a mais comum —, mas não contra a variante Bundibugyo, afirmou aos jornalistas o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hoje, os grupos de especialistas da OMS recomendam incluir dois candidatos à vacina" nos ensaios, acrescentou.

Ambos são candidatos a vacinas contra a cepa Bundibugyo, que causou mais de 5.300 mortes na República Democrática do Congo (RDC) em mais de cinco meses, em um total de mais de 10.400 casos.

Um registro da doença foi detectado na Nigéria e outros nove, incluindo dois óbitos, no Quênia, em outubro. Uganda registrou 20 casos, um deles fatal, mas a OMS declarou oficialmente o país livre do ebola.

Entre os dois novos candidatos a vacinas, um é um vetor baseado em um adenovírus, o ChAdOx1, desenvolvido pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, com o Serum Institute of India.

O outro, concebido pelo grupo americano Moderna, utiliza a tecnologia de RNA mensageiro.

"As vacinas são ferramentas poderosas, mas não substituem as medidas comprovadas que podem salvar vidas agora: atendimento precoce, rastreamento de contatos, isolamento, sepultamentos seguros e dignos e o engajamento confiável com as comunidades", lembrou o diretor-geral da OMS.

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