Qua, 15 de Julho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/07/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Saúde

OMS atualiza diretrizes sobre demência e indica novas medidas para reduzir o risco da doença

Novas condições de saúde foram contempladas associadas ao risco de demência

Reportar Erro
Atividades cognitivas como: leitura, jogos e contação de histórias. São recomendações do órgão para reduzir o risco de demência Atividades cognitivas como: leitura, jogos e contação de histórias. São recomendações do órgão para reduzir o risco de demência  - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou nesta quarta-feira, 15, novas diretrizes para redução do risco de declínio cognitivo e demência. O documento atualiza as recomendações publicadas em 2019 com base nas evidências científicas mais recentes.

No texto, a OMS ressalta que ainda não existe um tratamento amplamente acessível capaz de modificar a evolução da doença ou curá-la, e que a prevenção ao longo da vida continua sendo a estratégia mais eficaz para reduzir novos casos.

Leia também

• Novas diretrizes da OMS: até 45% do risco de demência poderia ser prevenido ou adiado

• Quase metade dos casos de demência poderia ser evitada com cerca de 4 hábitos de vida

• O que é a demência com corpos de Lewy, doença cerebral rara revelada pelo fundador da CNN

Segundo a entidade, 57 milhões de pessoas vivem com demência no mundo e até 45% dos casos estão associados a fatores de risco modificáveis, como hábitos de vida e condições de saúde que podem ser prevenidas ou tratadas.

O percentual, porém, não significa que cada pessoa consiga reduzir individualmente o risco da doença nessa proporção. Trata-se de uma estimativa populacional sobre a contribuição conjunta desses fatores.

"No Brasil, essa proporção é ainda maior: chega a 59%, quase 60% O número é um indicador da dimensão do espaço que temos para atuar na prevenção", afirma Cleusa Ferri, pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e integrante do grupo que participou da elaboração das novas diretrizes.

O que foi incluído
A revisão das evidências permitiu ampliar o escopo das recomendações e incorporar temas que ganharam relevância científica nos últimos anos. As diretrizes passaram a contemplar novas condições associadas ao risco de demência e reforçaram orientações já existentes.

As diretrizes de 2019 já consideravam a relação entre demência e condições como:

A poluição do ar aparece pela primeira vez entre as recomendações. A OMS orienta reduzir a exposição tanto à poluição ambiental, especialmente às partículas finas (PM2.5), quanto à poluição dentro das residências como estratégia para diminuir o risco de declínio cognitivo e demência, porém as evidências ainda são consideradas limitadas.

O que continua valendo

Entre as principais recomendações que seguem válidas para reduzir o risco de demência estão:

O que não é sustentado por evidências
As diretrizes reforçam que suplementos de vitaminas B e E, ômega-3 e multivitamínicos não devem ser utilizados como forma de tentar prevenir demência em pessoas sem deficiência nutricional.

A terapia de reposição hormonal também não é indicada para esse fim em mulheres com 65 anos ou mais. Para as mulheres mais jovens, a OMS afirma que as evidências ainda são insuficientes para orientar o uso com essa finalidade.

Próximos passos
Para Cleusa, o próximo passo é incorporar a demência às ações de prevenção das doenças crônicas. "O Brasil já promove atividade física, combate o tabagismo, incentiva a redução do consumo de álcool e o controle da hipertensão e do diabetes. Precisamos incluir a demência nessa estratégia e avaliar, com base na realidade do SUS, quais medidas podem ser incorporadas", afirma

Outro ponto é a necessidade de novas pesquisas em diferentes populações. Apesar do avanço nos estudos, a OMS ressalta que ainda há lacunas importantes no conhecimento científico e que grande parte das evidências vem de estudos observacionais realizados em países de alta renda.

Nesse sentido, são importantes pesquisas como a divulgada nesta semana nesta reportagem do Pulsa. Desenvolvido com idosos da América Latina, o estudo mostrou que é possível adaptar protocolos para melhorar a cognição daqueles com maior risco de demência às características regionais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter