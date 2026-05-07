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HANTAVÍRUS OMS confirma cinco casos de hantavírus e diz que outros podem ser notificados "Até hoje, foram sinalizados oito casos, incluindo três óbitos", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou para cinco, nesta quinta-feira (7), o número de casos confirmados de hantavírus devido a um surto em um cruzeiro, além de outros três suspeitos, e advertiu que mais casos poderiam ser notificados.

A agência da ONU espera que o surto no MV Hondius, que atualmente navega de Cabo Verde em direção ao arquipélago espanhol das Canárias, seja "limitado".

"Até hoje, foram sinalizados oito casos, incluindo três óbitos. Cinco desses oito casos foram confirmados como causados pelo hantavírus, e os outros três são suspeitos", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.

Ele apontou para a cepa Andes, presente na América Latina e a única na qual foram documentados casos de contágio entre pessoas.

"Tendo em conta o período de incubação do vírus Andes, que pode chegar a até seis semanas, é possível que sejam notificados mais casos", acrescentou.

O navio, com bandeira holandesa, zarpou de Ushuaia, no sul da Argentina, em 1º de abril para um cruzeiro pelo Atlântico com destino a Cabo Verde. Na quarta-feira, partiu para a ilha canária de Tenerife.

Tedros afirma estar em contato com o capitão do navio. "Ele me disse que o ânimo melhorou consideravelmente desde que o navio voltou a operar. Agradeço-lhe por tudo o que fez para proteger as pessoas sob sua responsabilidade", declarou.

Segundo o diretor de operações de alerta e resposta a emergências sanitárias da organização, Abdi Rahman Mahamud, acredita-se "que este será um surto limitado se forem implementadas medidas de saúde pública e se houver solidariedade entre países".

A diretora do departamento da OMS para prevenção e preparação frente a epidemias e pandemias, Maria Van Kerkhove, afirmou, por sua vez, que "não se trata do início de uma epidemia".

O hantavírus costuma ser transmitido através de roedores infetados, normalmente pela urina, fezes e saliva.

Tedros afirmou que a Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratórios de cinco países.

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