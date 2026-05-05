A- A+

Organização Mundial da Saúde OMS confirma dois casos de hantavírus e identifica cinco suspeitos em cruzeiro Uma holandesa de 69 anos, cujo marido de 70 anos morreu a bordo do cruzeiro, havia desembarcado em Santa Helena em 24 de abril "com sintomas gastrointestinais"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou nesta terça-feira (5) dois casos de hantavírus entre as pessoas a bordo ou que desembarcaram de um cruzeiro ancorado em Cabo Verde, dos quais três pessoas morreram.

“Em 4 de maio de 2026 foram identificados sete casos (dois casos de hantavírus confirmados em laboratório e cinco suspeitos), incluindo três falecimentos, um paciente em estado crítico e três pessoas com sintomas leves”, afirmou a OMS em um comunicado.

Três dessas pessoas já não estão no cruzeiro e quatro permaneceram a bordo.

A OMS anunciou ainda que tenta localizar os passageiros do voo que saíram da ilha de Santa Helena com destino a Joanesburgo, do qual foi retirada uma turista holandesa infectada com hantavírus que morreu num hospital da África do Sul.

Uma holandesa de 69 anos, cujo marido de 70 anos morreu a bordo do cruzeiro, havia desembarcado em Santa Helena em 24 de abril “com sintomas gastrointestinais” e embarcou no dia seguinte em um voo com destino a Joanesburgo, indicou a OMS.

Ela morreu no dia 26 de abril e sua infecção por hantavírus foi confirmada na segunda-feira. “Iniciamos as buscas para localizar os passageiros do voo”, acrescentou a OMS num comunicado.

Veja também