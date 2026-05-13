Qui, 14 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
HANTAVÍRUS

OMS confirma que oito casos do surto de hantavírus são da cepa Andes

"Até 13 de maio, foram notificados 11 casos, incluindo três mortes", afirmou a OMS em um boletim informativo publicado na noite desta quarta

Reportar Erro
Quarto individual e máscara FFP2: como é a quarentena dos passageiros que tiveram contato com o hantavírusQuarto individual e máscara FFP2: como é a quarentena dos passageiros que tiveram contato com o hantavírus - Foto: AFP

Oito pessoas infectadas no surto de hantavírus a bordo do cruzeiro MV Hondius testaram positivo para o vírus Andes, a única cepa que é transmitida entre humanos, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (13).

"Até 13 de maio, foram notificados 11 casos, incluindo três mortes", afirmou a OMS em um boletim informativo publicado na noite desta quarta.

Desses 11 casos, "oito foram confirmados em laboratório como infecção pelo vírus Andes (ANDV), dois são considerados prováveis e um é inconclusivo e está passando por análises complementares", detalhou.

Entre as vítimas fatais, duas tinham infecções confirmadas por essa cepa, e a terceira é classificada como um caso "provável", segundo a OMS.

A taxa de letalidade - percentual de doentes que morrem após contrair a infecção - deste surto é, nesta fase, de 27%, apontou a organização. Não existe vacina nem tratamento específico contra o hantavírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

Todos os casos registrados até o momento estavam a bordo do navio.

Leia também

• Centro argentino que pesquisa hantavírus sofre com últimos cortes orçamentários de Milei

• Nada indica que a cepa Andes do hantavírus tenha sofrido mutação, avalia agência sanitária da UE

• Sequenciamento genético aponta cidade argentina como provável origem de surto de hantavírus em navio

O caso considerado inconclusivo diz respeito a uma pessoa nos Estados Unidos, "atualmente assintomática", de acordo com a OMS.

A organização continua considerando que o risco é "moderado" para a saúde dos passageiros e da tripulação do navio e "baixo" para o restante da população mundial.

A origem deste surto de hantavírus permanece desconhecida. Segundo a OMS, o primeiro contágio ocorreu antes do início do cruzeiro, em 1º de abril, já que o primeiro passageiro morto, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas a partir de 6 de abril. O período de incubação do vírus varia de uma a seis semanas.

"Estão sendo realizadas investigações para esclarecer as possíveis circunstâncias da exposição e a fonte do surto, em colaboração com as autoridades da Argentina e do Chile", informou a OMS na quarta-feira.

O primeiro paciente que morreu havia permanecido pouco mais de 48 horas em Ushuaia, na Terra do Fogo, antes de embarcar em 1º de abril. As autoridades locais consideram "praticamente nula" a possibilidade de que ele tenha sido contagiado ali.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter