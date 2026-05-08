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OMS confirma sexto caso de hantavírus em cruzeiro

Doença rara provocou ao menos três mortes a bordo do cruzeiro MV Hondius; OMS monitora casos ligados ao vírus Andes, variante capaz de transmissão entre humanos

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Surto de hantavírus no cruzeiro MV HondiusSurto de hantavírus no cruzeiro MV Hondius - Foto: AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, até o momento, seis casos de hantavírus entre oito suspeitos após um surto em um navio de cruzeiro. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8).

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"Até 8 de maio, um total de oito casos, incluindo três mortes (uma taxa de letalidade de 38%), havia sido registrado. Seis casos foram confirmados em laboratório como infecções por hantavírus, todos identificados como sendo causados pelo vírus Andes, conhecido por ser transmissível entre humanos", afirmou a OMS em comunicado em francês.

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