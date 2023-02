OMS confirma surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial, e Camarões registra dois casos suspeitos

A- A+

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, em reunião convocada na terça-feira (14), o surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial. Da mesma família do ebola, o microrganismo já provocou nove mortes no país africano, que decretou estado de alerta sanitário.

O Marburg é altamente infeccioso e possui uma taxa de mortalidade de 50%, em média, mas que pode chegar a 88%, de acordo com a OMS. Ainda não há vacina ou tratamento aprovados para o vírus.

As autoridades investigam ainda 16 casos suspeitos da doença, dos quais 14 são assintomáticos e dois apresentam sintomas leves. Além disso, 21 pessoas estão em isolamento e sob vigilância por terem contato com os mortos. Outras 4.325 estão em quarentena em suas casas.



Na segunda-feira (13), o governo de Camarões informou a existência de dois casos suspeitos no país, em uma região que faz fronteira com a Guiné Equatorial. Segundo as autoridades locais, os pacientes são dois adolescentes de 16 anos, um garota e uma garota, que não viajaram anteriormente para a nação vizinha onde o surto já está confirmado.



Conheça a doença

Documentado pela primeira vez em 1967, o vírus de Marburg é transmitido originalmente por morcegos que vivem em cavernas africanas. Entre os seres humanos, o contágio acontece por meio do contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas ou superfícies e materiais, como roupas de cama.

Alguns dos sintomas apresentados por indivíduos contaminados com a doença são: febre hemorrágica, dor de cabeça, dor abdominal, vômito (inclusive com sangue), fadiga, diarreia e problemas respiratórios. O vírus leva o nome de uma pequena cidade alemã, onde o microrganismo foi registrado pela primeira vez.

