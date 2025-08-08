OMS define vírus da hepatite D como cancerígeno (ganhando a mesma classificação do HPV)
Doença pode levar a infecções crônicas que aumentam significativamente o risco de cirrose, insuficiência hepática ou câncer de fígado
As hepatites virais – tipos A, B, C, D e E – são as principais causas de infecção hepática aguda. Entre elas, apenas as hepatites B, C e D podem levar a infecções crônicas que aumentam significativamente o risco de cirrose, insuficiência hepática ou câncer de fígado.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu aos governos e parceiros para acelerarem urgentemente os esforços para eliminar a hepatite viral como uma ameaça à saúde pública e reduzir as mortes pelas doenças — principalmente o câncer de fígado.
"A cada 30 segundos, alguém morre de uma doença hepática grave ou câncer de fígado relacionado à hepatite. No entanto, temos as ferramentas para deter a hepatite", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS.
As hepatites B, C e D afetam mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo e causam mais de 1,3 milhão de mortes a cada ano, principalmente por cirrose hepática e câncer. O problema é que a maioria das pessoas com a condição não sabe que está infectada.
Leia também
• Gripe aviária: candidata à vacina do Butantan é capaz de induzir resposta imune, mostra estudo
• Saúde abre consulta sobre inclusão da vacina meningo B no SUS
• Pernambuco disponibiliza vacina contra hepatite A para usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV
A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) classificou recentemente a hepatite D como cancerígena para humanos, assim como as hepatites B e C — ela está agora na mesma lista do que o Papilomavírus Humano (HPV), que pode levar ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como o de colo de útero, anal, boca e garganta, vulva e outros.
A hepatite D, que afeta apenas indivíduos infectados pelo vírus da hepatite B, está associada a um risco de câncer de fígado de duas a seis vezes maior em comparação com a hepatite B isoladamente.
Tratamento
A vacinação contra a hepatite B previne indiretamente a hepatite D. O tratamento com medicamentos orais pode curar a hepatite C em 2 a 3 meses e suprimir eficazmente a hepatite B com terapia para toda a vida. As opções de tratamento para a hepatite D estão evoluindo. No entanto, o benefício total da redução das mortes por cirrose hepática e câncer só pode ser alcançado por meio de ações urgentes para ampliar e integrar os serviços de hepatite – incluindo vacinação, testagem, redução de danos e tratamento – aos sistemas nacionais de saúde.
No ano passado, a OMS divulgou um relatório global sobre hepatites virais e mostrou que elas são responsáveis pela morte de 1,3 milhão de pessoas por ano, aproximadamente 3,5 mil por dia.