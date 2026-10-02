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Guerra

OMS denuncia "atraso após atraso" na entrada de ajuda humanitária em Gaza

Reinhilde Van de Weerdt, representante da OMS nos territórios palestinos, afirmou que a situação sanitária na Faixa de Gaza "continua absolutamente desesperadora" e que nenhum de seus hospitais funciona plenamente

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Palestinos enlutados realizam funeral em massa em Gaza após recuperação de 150 corpos presos em escombrosPalestinos enlutados realizam funeral em massa em Gaza após recuperação de 150 corpos presos em escombros - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (2) que o envio de ajuda humanitária a Gaza através de Israel enfrenta "atraso após atraso", ao denunciar também a "escassez crônica" de suprimentos médicos.

Reinhilde Van de Weerdt, representante da OMS nos territórios palestinos, afirmou que a situação sanitária na Faixa de Gaza "continua absolutamente desesperadora" e que nenhum de seus hospitais funciona plenamente.

"Não está entrando ajuda humanitária suficiente em Gaza, e certamente não o suficiente para permitir uma ampliação significativa e a restauração dos serviços de saúde", declarou de Jerusalém a jornalistas em Genebra.

Ela acrescentou que o sistema israelense de aprovação da entrada de suprimentos médicos e de outros tipos de ajuda estava se tornando um importante gargalo. Segundo a análise mais recente da OMS, grandes volumes desses recursos aguardam autorização por uma média de 74 dias.

Caso não obtenham a autorização, "voltamos a iniciar todo esse processo longo e complicado desde o princípio", afirmou Van de Weerdt. Ela também denunciou que o sistema de aprovação mudava constantemente com a introdução de novas regras.

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"Não se trata de um único bloqueio. É um sistema, repleto de atraso após atraso", disse.

Israel afirma que impede a entrada de artigos que também poderiam ter uso militar, pois acusa o Hamas de planejar novos ataques.

Van de Weerdt pediu a abertura de mais passagens para o território e "diretrizes claras e publicadas" sobre os procedimentos e requisitos.

A guerra começou após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.221 pessoas, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais israelenses.

A ofensiva israelense em resposta matou mais de 74 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controle do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

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