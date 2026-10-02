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Guerra OMS denuncia "atraso após atraso" na entrada de ajuda humanitária em Gaza Reinhilde Van de Weerdt, representante da OMS nos territórios palestinos, afirmou que a situação sanitária na Faixa de Gaza "continua absolutamente desesperadora" e que nenhum de seus hospitais funciona plenamente

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta sexta-feira (2) que o envio de ajuda humanitária a Gaza através de Israel enfrenta "atraso após atraso", ao denunciar também a "escassez crônica" de suprimentos médicos.

Reinhilde Van de Weerdt, representante da OMS nos territórios palestinos, afirmou que a situação sanitária na Faixa de Gaza "continua absolutamente desesperadora" e que nenhum de seus hospitais funciona plenamente.

"Não está entrando ajuda humanitária suficiente em Gaza, e certamente não o suficiente para permitir uma ampliação significativa e a restauração dos serviços de saúde", declarou de Jerusalém a jornalistas em Genebra.

Ela acrescentou que o sistema israelense de aprovação da entrada de suprimentos médicos e de outros tipos de ajuda estava se tornando um importante gargalo. Segundo a análise mais recente da OMS, grandes volumes desses recursos aguardam autorização por uma média de 74 dias.

Caso não obtenham a autorização, "voltamos a iniciar todo esse processo longo e complicado desde o princípio", afirmou Van de Weerdt. Ela também denunciou que o sistema de aprovação mudava constantemente com a introdução de novas regras.

"Não se trata de um único bloqueio. É um sistema, repleto de atraso após atraso", disse.

Israel afirma que impede a entrada de artigos que também poderiam ter uso militar, pois acusa o Hamas de planejar novos ataques.

Van de Weerdt pediu a abertura de mais passagens para o território e "diretrizes claras e publicadas" sobre os procedimentos e requisitos.

A guerra começou após o ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que matou 1.221 pessoas, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais israelenses.

A ofensiva israelense em resposta matou mais de 74 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que está sob controle do Hamas e cujos números são considerados confiáveis pelas Nações Unidas.

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