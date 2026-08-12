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Saúde OMS espera reverter em três meses tendência da epidemia de ebola na RDCongo Organização prevê mudança na trajetória da epidemia, mas alerta que controle da transmissão exigirá medidas contínuas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou, nesta quarta-feira (12), que espera reverter no prazo de três meses a tendência ao crescimento da epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC).

Surgida na província de Ituri (nordeste), a epidemia atual se propaga mais rapidamente que todas as anteriores, segundo a OMS, que reportou 4.449 casos confirmados, com 2.061 óbitos.

A insegurança com a presença de grupos armados e a desconfiança da população complicam a resposta à emergência sanitária.

"Se todos os componentes da resposta forem aplicados simultaneamente nas cinco zonas de transmissão, prevemos uma mudança de tendência dentro de três meses", disse Abdirahman Mahamud, diretor do programa de alerta e resposta de emergência da OMS.

"Isso não significa, no entanto, que a epidemia vai acabar em três meses", explicou a OMS à AFP.

"Inclusive uma vez controlada a transmissão, teremos que continuar com as atividades de vigilância, preparação e resposta para nos assegurarmos de que o vírus não reapareça e de que os avanços realizados se consolidem", afirmou.

A OMS destaca que a duração real da epidemia dependerá da evolução da transmissão e das medidas de resposta.

Em 15 de maio, a RDC declarou sua 17ª epidemia de ebola, com várias semanas de atraso, antes de a OMS declarar, dois dias depois, uma emergência de saúde pública de importância internacional, seu segundo nível de alerta mais alto.

"Nesta fase, é impossível determinar com precisão quando a epidemia começou. Estão sendo feitos trabalhos a respeito. Segundo as estimativas, teria começado dois ou três meses antes da declaração da emergência de saúde pública de importância internacional", declarou, por sua vez, Chikwe Ihekweazu, que chefia o programa de gestão de emergências sanitárias da OMS.

Atualmente, a epidemia assola várias províncias do nordeste e do leste da RDC, regiões densamente povoadas onde a presença do Estado é frágil e as infraestruturas sanitárias estão amplamente desprovidas de recursos.

O ebola, transmitido por contato com fluidos corporais e que provoca uma febre hemorrágica, causou a morte de mais de 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos.

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