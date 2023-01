OMS fará reunião para avaliar se Covid-19 ainda representa emergência global

Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), disse, na última terça-feira (24), que o Comitê de Emergência da entidade irá se reunir para avaliar se Covid-19 ainda representa emergência global. A infecção pelo novo coronavírus recebeu o status de emergência de saúde pública global em janeiro de 2020.

Embora Adhanom reconheça que o combate à doença melhorou desde o início da pandemia, ele alerta que "a resposta coletiva global está mais uma vez sob tensão.

Embora não vá antecipar o conselho do Comitê de Emergência, continuo muito preocupado com a situação em muitos países e com o número crescente de mortes, afirma.