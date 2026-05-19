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Organização Mundial da Saúde OMS faz alerta para escala e velocidade da epidemia de ebola Doença provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, fez um alerta nesta terça-feira (19) para “a escalada e a velocidade” da epidemia de ebola que afeta a República Democrática do Congo (RDC), onde a doença já teria provocado 131 mortes e 513 casos suspeitos.

O ebola provocou uma febre hemorrágica extremamente contagiosa e causou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos.

A OMS declarou no domingo uma emergência de saúde pública de importância internacional para enfrentar uma epidemia na RDC, um grande país da África Central com mais de 100 milhões de habitantes.

A organização convocou uma reunião do comitê de emergência nesta terça-feira para avaliar a situação.

Por sua vez, a agência de saúde da União Africana (África CDC) também declarou uma “emergência de saúde pública” continental.

Até o momento, poucas amostras foram comprovadas em laboratório e os balanços são baseados principalmente em casos suspeitos.

“Contabilizamos 131 casos de mortes e temos 513 casos suspeitos”, declarou o ministro da Saúde da RDC, Samuel Roger Kamba, à televisão nacional.

“Todas as mortes que informamos são aquelas que detectamos na comunidade, sem dizer necessariamente que estão vinculadas ao ebola”, explicou.

O balanço anterior do ministro congolês da Saúde menciona 91 óbitos e 350 casos suspeitos.

Não há vacina ou tratamento específico para a cepa responsável pelo atual surto, chamado Bundibugyo.

A OMS anunciou nesta terça-feira que está avaliando se alguma vacina candidata ou algum tratamento poderia ser utilizado contra a variante.

“A nível internacional, (estamos) revisando quais vacinas candidatas ou tratamentos estão disponíveis e se alguma delas poderia ser usada neste surto”, declarou a representante da OMS na RD Congo, Anne Ancia.

Para tentar conter a propagação, as autoridades trabalham para detectar rapidamente os casos e limitar os contatos. Também iniciei uma campanha para aumentar a população para cumprir as medidas de contenção.

"Doença Mística"

O epicentro da epidemia é Ituri, uma província do nordeste da RDC, na fronteira com Uganda e o Sudão do Sul.

A região rica em ouro tem deslocamentos intensos de população devido à atividade de mineração.

O vírus já se propagou além de Ituri e das fronteiras da RDC.

Kamba explicou que muitas pessoas da comunidade pensavam "que era uma doença mística" e, por isso, "os enfermos não foram levados ao hospital", o que contribuiu para o aumento dos contágios.

Segundo o ministro, os casos suspeitos foram notificados em Butembo, na província de Kivu do Norte, a quase 200 km do foco da epidemia.

Um caso também foi registado em Goma, uma grande cidade do leste da RDC, capital de Kivu do Norte, que está sob controlo do grupo armado antigovernamental M23.

Na segunda-feira, o governador militar da província afirmou que a população de Kivu do Norte está “extremamente exposta ao risco de doença mortal devido ao tráfego intenso entre as zonas afetadas” e a região.

Um caso e uma morte foram relatados em Uganda, segundo o governo. As vítimas são pessoas que viajaram a partir da RDC, sem que tenha sido identificado algum foco epidêmico local.

Na segunda-feira, o governo dos Estados Unidos anunciou a implementação de controles sanitários para viajantes que chegam, de avião, de países afetados pela epidemia. Washington também vai restringir temporariamente a concessão de vistos para estrangeiros que viajem em regiões afetadas.

A Alemanha informou que "receberá e tratará" um paciente americano que contraiu ebola na República Democrática do Congo.

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