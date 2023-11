OMS: milhares de pacientes em Gaza precisam de atendimento urgente

A- A+

Milhares de moradores de Gaza precisam de atendimento médico - feridos ou pessoas com doenças crônicas -, afirmou nesta quarta-feira (1º) a agência regional da Organização Mundial da Saúde (OMS), que celebrou as primeiras saídas por motivos de saúde do território palestino para o Egito.

Nesta quarta-feira (1°), o Egito autorizou - pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o movimento islâmico Hamas, em 7 de outubro - a abertura da passagem da fronteira de Rafah para pacientes e feridos.

Até agora, apenas a ajuda humanitária transitava pelo local, e mesmo assim a conta-gotas.

A OMS “saúda a decisão do Egito de aceitar 81 pessoas feridas e enfermas da Faixa de Gaza que precisam de tratamento”, afirma a agência regional Mediterrâneo Leste da OMS, em um comunicado.

A nota destaca, no entanto, que os pacientes representam apenas uma pequena parte das pessoas que precisam de ajuda urgente no território palestino, bombardeadas de modo incessante por Israel e sob um cerco quase total.

A OMS calcula que mais de mil pacientes “precisam de diálise para sobreviver” e que mais de 2 mil pessoas precisam de tratamento contra o câncer.

A organização também calculou que o território tem 45 mil cardíacos e 60 mil diabéticos.

Israel afirma responder aos ataques sem precedentes do Hamas em seu território, que deixou 1.400 mortos.

Os bombardeios israelenses deixaram mais de 8.700 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, grupo que controla o território palestino.

