SAÚDE OMS monitora 2 casos de gripe aviária em humanos no Camboja, com uma morte Ao todo, foram seis registros de infecção em pessoas pelo H5N1 apenas neste ano no país

A Organização Mundial da Saúde (OMS) monitora o registro de dois casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), a gripe aviária, em humanos no Camboja. A organização foi notificada pelo Ministério da Saúde do país nos dias 24 e 25 de novembro. Um paciente morreu, e o outro está hospitalizado.

Com os novos registros de contaminação pelo vírus H5N1, são 6 casos de infecções em humanos registrados no Camboja somente neste ano – e quatro óbitos. O patógeno circula entre aves, mas ocasionalmente provoca casos em pessoas devido ao contato próximo com o animal doente. Não há histórico de transmissão da gripe aviária entre indivíduos.

Neste ano, fatores como o recorde de surtos entre aves, a expansão geográfica da doença – que chegou pela primeira vez a animais do Brasil – e o registro inédito de disseminação entre mamíferos, como em leões-marinhos na costa da América do Sul, têm acendido o alerta para a possibilidade de mutações que favoreçam o contágio de humanos.

Os mais recentes casos no Camboja foram em uma mulher de 21 anos e uma criança de 4 anos, ambas moradoras de uma mesma vila na Província de Kampot. “Nestes dois casos, embora a transmissão entre humanos não possa ser excluída, é provável que tenham ocorrido exposições separadas aos vírus de galinhas doentes e mortas”, diz a OMS.

Segundo o comunicado da organização, o primeiro relato foi da paciente mais velha, que desenvolveu febre, tosse e falta de ar no último dia 19. Ela foi tratada por diversos dias em casa, mas foi encaminhada “às pressas” ao hospital no dia 23, de acordo com nota do Ministério da Saúde do país. Amostras foram coletadas que confirmaram, em análise no Instituto Pasteur do Camboja, se tratar de um caso de gripe aviária. A paciente foi admitida na unidade de terapia intensiva, mas morreu no dia 26.

O segundo caso foi detectado durante uma busca ativa realizada pelas autoridades de saúde em resposta à primeira paciente. Em nota, o ministério diz que a menina mora na “casa ao lado” e começou a manifestar sintomas de febre, tosse e erupções na pele no dia 23 de novembro. No dia 25, foi confirmado também se tratar de um caso de H5N1.

“O caso está atualmente internado em sala de isolamento da enfermaria respiratória do hospital e em tratamento. A investigação epidemiológica mostra que ambos os casos tiveram exposição a aves de quintal que estavam doentes e mortas no último mês. Nenhuma ligação epidemiológica destes casos foi ainda confirmada, a não ser que ambos residiam na mesma aldeia”, diz o comunicado da OMS.

A organização diz ainda que a análise laboratorial indica que a cepa do vírus encontrado nas pacientes é semelhante à que circula no Camboja e no Sudeste da Ásia desde 2013, e mais próxima ainda às amostras dos casos registrados no país em outubro. Desde 2003, o Camboja já identificou 62 casos de gripe aviária em humanos, e 41 mortes.

A OMS diz que as autoridades de saúde do país coordenam uma investigação sobre o surto na Província de Kampot e que ainda pesquisa a possibilidade de casos suspeitos e contatos das pacientes.

No mundo, a organização destaca que, desde 2003, já foram registrados 882 casos de gripe aviária em pessoas e 461 mortes, mais de 50% de letalidade, em 23 países.

“Quase todos os casos de infecção humana pela gripe aviária A (H5N1) foram associados ao contato próximo com aves infectadas, vivas ou mortas, ou a ambientes contaminados pela gripe A (H5N1). Com base nas evidências até agora, o vírus não infecta humanos facilmente, e a propagação de pessoa para pessoa parece ser incomum. A infecção humana pode causar doenças graves e tem uma alta taxa de mortalidade. Uma vez que o vírus continua a circular nas aves de produção, particularmente nas zonas rurais do Camboja, pode-se esperar o potencial de novos casos humanos esporádicos”, diz em nota.

Por isso, a OMS acrescenta que, com base nas evidências disponíveis, o risco para a população em geral representado pelo vírus H5N1 permanece baixo. Porém, acrescenta que, devido aos relatos esporádicos em humanos, os surtos em mamíferos e a circulação generalizada em aves, “a OMS continua a sublinhar a importância da vigilância global para detectar e monitorar doenças virológicas, epidemiológicas e clínicas”.

No geral, a autoridade recomenda que se evite contato com ambientes de alto risco, “como mercados/fazendas de animais vivos e aves vivas, ou superfícies que possam estar contaminadas por excrementos de aves”. Além disso, orienta manter a higienização das mãos com lavagens frequentes ou uso de álcool em gel.

“O público em geral e os indivíduos em risco devem comunicar imediatamente às autoridades veterinárias casos de doenças ou mortes inesperadas em animais. Deve ser evitado o consumo de aves de produção ou aves selvagens que estejam doentes ou que tenham morrido inesperadamente. Qualquer pessoa que tenha sido exposta a aves potencialmente infectadas ou a ambientes contaminados e não se sinta bem deve procurar atendimento médico imediatamente e informar seu médico sobre sua possível exposição”, continua.

