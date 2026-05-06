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Organização Mundial da Saúde OMS 'não acredita' que foco de hantavírus seja semelhante ao início da pandemia de Covid-19 Navio, de bandeira holandesa, partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril para uma viagem pelo Oceano Atlântico

O diretor-geral da OMS declarou nesta quarta-feira (6) à AFP que não acredita que o surto de hantavírus em um navio de cruzeiro seja semelhante ao início da pandemia de covid-19.

O embarque MV Hondius está no centro de um alerta internacional desde sábado, quando a Organização Mundial da Saúde foi informada da morte de três passageiros em meio a suspeitas sobre o surto.

O navio, de bandeira holandesa, partiu de Ushuaia, na Argentina, em 1º de abril para uma viagem pelo Oceano Atlântico. Permanece ancorado na costa de Cabo Verde desde domingo.

A doença pouco frequente costuma ser transmitida por roedores infectados, normalmente pela urina, fezes ou saliva, mas na cepa dos Andes, confirmada em três casos, pode ser transmitida entre humanos.

Em declarações à AFP na sede da OMS em Genebra, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, minimizou o perigo, insistindo que “o risco para o restante do mundo é baixo”.

Quando lhe perguntaram se a OMS considerava situações semelhantes, respondeu: "Não, acredito que não".

Embora tenham ocorrido “reuniões para coordenar nossos parceiros e organizar uma resposta”, afirmou que, por ora, não vê necessidade de convocar o comitê de emergência.

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