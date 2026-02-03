A- A+

SAÚDE OMS pede US$ 1 bilhão para enfrentar crises em 2026 No ano passado, a Organização havia solicitado 1,5 bilhão de dólares, mas acabou recebendo apenas 900 milhões

A Organização Mundial da Saúde (OMS) apresentou, nesta terça-feira (3), um apelo para arrecadar um bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais) com o objetivo de apoiar os serviços essenciais de saúde nos países que enfrentam as situações de emergência mais graves em 2026.

"Os recursos apoiarão uma resposta de saúde em 36 zonas de emergência, entre elas Gaza e o Oriente Médio, Sudão, Ucrânia, República Democrática do Congo, Haiti e Mianmar", declarou Chikwe Ihekweazu, diretor executivo do Programa de Gestão de Emergências Sanitárias da OMS.

"Estamos profundamente preocupados com a magnitude das necessidades e com a forma como poderemos responder", acrescentou.

No ano passado, a OMS havia solicitado 1,5 bilhão de dólares, mas acabou recebendo apenas 900 milhões.

"É uma das razões pelas quais, neste ano, revisamos levemente para baixo nosso pedido, para ajustá-lo melhor aos recursos realmente disponíveis, levando em consideração a situação mundial e as limitações enfrentadas por muitos países", explicou Ihekweazu.

No ano passado, a OMS respondeu a 50 emergências de saúde em 82 países, ajudando mais de 30 milhões de pessoas com serviços essenciais.

"Apoiamos mais de 8.000 estabelecimentos de saúde e mobilizamos mais de 1.400 clínicas móveis que prestam atendimento médico", detalhou.

"Coordenamos o trabalho de 1.500 parceiros em contextos humanitários e o envio de mais de 100 equipes médicas internacionais de emergência, que fizeram 1,8 milhão de consultas médicas em mais de 20 países", acrescentou.

Além disso, ele destacou que "para cada emergência à qual respondemos, muitas outras foram evitadas. No ano passado, a OMS detectou e enfrentou mais de 450 ameaças à saúde pública graças à vigilância de doenças em tempo real, 24 horas por dia, sete dias por semana, que realizamos para manter o mundo seguro".

Segundo a OMS, quase 250 milhões de pessoas ainda vivem em situações de crise humanitária que, entre outras coisas, as privam do acesso ao atendimento de saúde.

Veja também