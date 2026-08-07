OMS propõe testar na RDC uma vacina já existente contra outra cepa do ebola
Ervebo foi desenvolvida contra a cepa Zaire do vírus, diferente da variante Bundibugyo que provoca o surto atual na República Democrática do Congo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda testar na República Democrática do Congo (RDC) a vacina Ervebo, a única aprovada contra o ebola, diante da falta de um imunizante específico para a variante Bundibugyo que causa a epidemia atual no país, anunciou a organização nesta sexta-feira (7).
A Ervebo foi desenvolvida contra a cepa Zaire do vírus, diferente da variante Bundibugyo que provoca o surto atual na RDC, com mais de 4.000 casos registrados e, por enquanto, sem uma vacina específica disponível.
Os especialistas da OMS revisaram dados preliminares que sugerem que a vacina Ervebo oferece certa proteção contra a variante Bundibugyo em estudos com animais, sem que até agora tenham sido observados problemas importantes de segurança, indicou a organização.
Embora encontrar uma vacina específica contra o Bundibugyo continue sendo uma "opção preferida" dos especialistas, eles recomendam, por agora, "priorizar a Ervebo, a única vacina homologada contra o ebola, para um ensaio clínico de modo aleatório no contexto do surto atual".
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A RDC declarou, em 15 de maio, com várias semanas de atraso, o décimo sétimo surto de ebola, que começou na província de Ituri (nordeste) e se planejado para o nordeste e o leste.
As autoridades da RDC notificaram um total de 4.053 casos confirmados, dos quais 1.850 foram fatais.
O surto mais letal registrado no país, entre 2018 e 2020, causou quase 2.300 mortes entre 3.500 pacientes contabilizados.