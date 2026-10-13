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Vacinação OMS recomenda vacinação contra o HPV a partir dos quatro anos Vírus é responsável pela maioria dos casos de câncer do colo do útero

Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugeriram, nesta terça-feira (13), considerar a vacinação contra o vírus do papiloma humano para meninas de quatro a oito anos a fim de melhorar a cobertura da imunização.

Aproximadamente 165 países introduziram a vacina contra o papilomavírus humano (HPV), informou à imprensa Anthony Scott, presidente do Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas (SAGE) da OMS.

No entanto, “a cobertura mundial da vacina contra o HPV, que é de 33%, ainda está muito abaixo da meta global de 90%”, explicou Scott durante a apresentação dos resultados da recente reunião semestral do SAGE.

O HPV, uma infecção sexualmente transmissível comum, é a principal causa de câncer do colo do útero, a quinta mais divulgada entre as mulheres em todo o mundo, com 604.000 novos casos e 280.000 mortes em 2024, segundo a OMS.

Em 2022, o organismo avaliou que uma dose da vacina contra o HPV oferecerá uma proteção semelhante a duas doses para meninas de nove a 14 anos.

Com base na análise de dados atualizados, o grupo de especialistas concluiu durante sua reunião “que o esquema de vacinação com dose única para meninas de nove a 14 anos era agora uma abordagem mais eficaz para alcançar a meta global de 90% de cobertura”, detalhou Scott.

Além disso, o grupo atualmente que “os países também podem cogitar a vacinação de rotina de meninas de quatro a oito anos se isso puder aumentar o uso da vacina e sua cobertura”.

Quase todas as pessoas sexualmente ativas serão infectadas em algum momento da vida pelo HPV, geralmente sem apresentar sintomas, segundo a OMS.

Na maioria dos casos, o sistema imunológico elimina o vírus de forma natural, mas a infecção persistente por certos tipos cancerígenos do HPV pode provocar anomalias celulares que podem evoluir para o câncer, detalhadamente a organização.

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