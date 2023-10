A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO OMS solicita que ajuda humanitária entre 'todos os dias' em Gaza A Faixa de Gaza, território onde vivem 2,4 milhões de pessoas, está sob cerco total de Israel após o ataque do grupo islâmico palestino Hamas

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu, nesta quinta-feira (19), combustível para o funcionamento dos hospitais e que a ajuda humanitária entre na Faixa de Gaza "todos os dias".

O canal egípcio AlQahera News informou que a passagem de Rafah, único ponto de passagem para a Faixa de Gaza não controlado por Israel, "abrirá amanhã" - sexta-feira.

"Saudamos o anúncio de Israel ontem (quarta-feira) de que não bloqueará a entrada de água, alimentos e medicamentos na Faixa de Gaza", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele pede que Israel deixe a entrada de combustível no enclave palestino, "necessário para os geradores dos hospital, as ambulância e as estações de dessalinização".

A Faixa de Gaza, um pequeno território onde vivem 2,4 milhões de pessoas, está sob cerco total de Israel após o ataque sangrento do grupo islâmico palestino Hamas em solo israelense.

Desde 7 de outubro, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel, a maioria civis, e o movimento islâmico fez cerca de 200 reféns. Do lado palestino, pelo menos 3.785 pessoas perderam a vida, principalmente civis, nos bombardeios feitos por Israel.

Os comboios de ajuda humanitária estão bloqueados há dias na fronteira com o Egito, na passagem de Rafah.

