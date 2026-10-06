OMS vê risco 'muito baixo' para Europa após suspeita de peste na Rússia
Notícia de que Daria Shipilova, de 28 anos, havia supostamente morrido de peste pneumônica na região siberiana de Irkutsk despertou alarmes
A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou nesta terça-feira que está verificando com as autoridades russas a morte de uma funcionária de um instituto de combate à peste em uma região da Sibéria, mas considera que o risco para a Europa é "muito baixo".
A notícia de que Daria Shipilova, de 28 anos, havia supostamente morrido de peste pneumônica na região siberiana de Irkutsk despertou alarmes.
"A avaliação inicial de riscos realizada pela OMS, com base nas informações disponíveis, indica que o risco é moderado a baixo para Irkutsk, baixo para a Federação Russa como um todo e muito baixo para a região europeia", declarou o porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, em coletiva de imprensa em Genebra.
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A peste pneumônica é uma infecção pulmonar altamente contagiosa que pode ser mortal, segundo a OMS.
Ela é transmitida por gotículas, ao contrário da peste bubônica, que afeta os gânglios linfáticos e é transmitida por pulgas infectadas.