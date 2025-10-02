A- A+

Brasil Onça ferida com mais de 30 projéteis de chumbinho é resgatada após nadar por 8h em Manaus O animal foi resgatado por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas

Uma onça-pintada foi resgatada ferida após ser encontrada tentando atravessar o Rio Negro, nas proximidades da Ponta Negra, em Manaus.

O animal, visivelmente debilitado, nadou por mais de oito horas até ser localizado, nessa quarta-feira (1º), por equipes do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo os agentes, a onça apresentava sangramentos intensos, dentes quebrados e sinais de cansaço extremo.

Durante o resgate, os policiais improvisaram um dispositivo de flutuação para evitar que o felino se afogasse até a chegada do apoio técnico.

O animal estava nadando na área e ribeirinhos alertaram as autoridades para o resgate. Confira:

Na avaliação veterinária, foi constatado que o animal foi alvo de disparos de arma de fogo, com mais de 30 projéteis de chumbinho alojados pelo corpo.

A onça iniciou a travessia partindo da margem da direita em direção à Praia da Ponta Negra, mas, exausta, desistiu da travessia e tentou retornar. Foi nesse momento que os agentes conseguiram resgatá-la.

O felino, que é macho, permanece sob cuidados especializados e seu estado de saúde é considerado grave.

As autoridades investigam a origem dos disparos que atingiram o animal. A Polícia Militar reforça que a caça da onça-pintada, espécie ameaçada e protegida por lei, constitui crime ambiental com penalidades severas.

O capitão Dilzon Castro, agente da PMAM, comentou sobre ser comum o resgate de animais pela instituição.

