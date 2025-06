A- A+

natureza Vídeo registra momento em que onça ataca jacaré no Pantanal do Mato Grosso; confira Caso aconteceu na última sexta-feira (13), no Parque Estadual Encontro das Águas, quando um biólogo e um guia de turismo capturaram a cena

O momento em que uma onça-pintada atacou um jacaré em um rio, no Parque Estadual Encontro das Águas, no Pantanal do Mato Grosso, chamou atenção nas redes sociais. A cena foi capturada pelo guia de turismo Italo Garcia Alves, de 38 anos, que estava com um grupo de turistas. Ele teve que esperar mais de quatro horas para conseguir registrar a cena.

O caso aconteceu na última sexta-feira (13), quando os dois presenciaram o instante com um grupo de turistas. O vídeo mostra com clareza toda a cautela da onça-pintada, que, pacientemente sob uma árvore, observa atenta a presa nadando no rio.





No momento do bote, os animais travam uma batalha dentro da água por alguns segundos. Apesar da luta, no entanto, o jacaré conseguiu escapar. Confira abaixo:

Fenômeno raro

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Italo explicou que o fenômeno é considerado raro porque, normalmente, quando uma onça resolve atacar um jacaré, o animal é "facilmente dominado", muito por conta da extrema força e mordida poderosa do animal.

Onça é registrada atacando jacaré no Pantanal do Mato Grosso. - Foto: Instagram/@roceiroviajante/Reprodução

"Casos assim não são comuns nos últimos registros — os vídeos mais conhecidos (como os capturados em 2024 por turistas em Porto Jofre) mostraram a onça levando o jacaré com sucesso. Já o vídeo se destacou justamente pela onça não ter conseguido finalizar a caçada", afirmou.



"Estudos de comportamento animal apontam que interações predador–presa entre tubarões e até outros jacarés são comuns, mas entre onças e jacarés são documentadas com menos frequência – ainda mais quando a onça 'fracassa'", completou.

