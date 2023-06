A- A+

brasil Onça-pintada é filmada com filhote em corredor ecológico no Sul do Pará Local é uma antiga Fazenda que tem sido reflorestada e fauna começa a ser recuperada

Uma onça-pintada (Panthera onca) foi registrada com seu filhote por uma câmera especial de movimento, instalada pela Vale, durante uma caminhada em uma mata localizada no sudeste do Pará. Essa é um registro raro de ser feito.

O local era uma fazenda e virou um corredor ecológico, voltando a abrigar felinos de grande porte. A região faz parte do Programa Corredores Ecológicos. Ele forma galerias que unem pontos de florestas antes separados por áreas degradadas, voltando a constituir uma única e extensa área verde.

A iniciativa é da Vale, que adquiriu as fazendas, e monitora o local em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O trabalho é realizado na região entre Canaã de Carajás e Parauapebas, no sudeste do Pará.

No local, com cerca de 5 mil hectares de extensão, mais de meio milhão de mudas já foram plantadas restaurando a a floresta Amazônica. O registro da presença de felinos como a onça, animal topo da cadeia alimentar, é umas das evidências de que a biodiversidade retoma a vida na área reflorestada.

