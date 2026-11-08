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ELEIÇÕES "Onda azul" nas eleições legislativas nos EUA evoca o "otimismo millennial" Para a Geração Z, ou "zoomers", as eleições legislativas de terça-feira nos Estados Unidos trouxeram de volta um pouco da euforia vivenciada pela geração anterior

Para a Geração Z, ou "zoomers" — com idades entre 18 e 29 anos —, as eleições legislativas de terça-feira nos Estados Unidos trouxeram de volta um pouco da euforia vivenciada pela geração anterior, os millennials, hoje com idades entre 30 e 45 anos, quando o senador democrata Barack Obama foi eleito presidente em 2008.

Com a "onda azul", a cor do Partido Democrata, vitoriosa nas urnas, o "otimismo millennial" tornou-se tendência nas redes sociais, impulsionado pela nostalgia da esperança e da inocência do final dos anos 2000 e início da década de 2010.

Vídeos e publicações sobre esse fenômeno já acumulam dezenas, e até centenas de milhares de visualizações que celebram a moda, a música e a estética da juventude dos millennials.

Calças jeans justas, colares com pingentes de coruja e temas musicais do início dos anos 2000 tomaram conta das plataformas.

O paralelo é impressionante: ambas as gerações votaram em um contexto de conflitos abertos no exterior e de profunda incerteza econômica no país.

Os eleitores jovens foram fundamentais para o sucesso de Obama, e as recentes eleições de meio de mandato registraram uma inclinação expressiva a favor do Partido Democrata entre os menores de 30 anos.

Uma análise da AFP sobre os dados do NORC Civic Health & Elections Project mostrou que 65,5% dos eleitores de 18 a 29 anos apoiaram os democratas, ante 30,6% que optaram pelos republicanos nas eleições legislativas.

Além disso, entre os jovens que votaram no presidente republicano Donald Trump em 2024, 16% escolheram, desta vez, um democrata nas eleições legislativas.



Esperança

Esta "nova onda azul em nosso país me deixa muito esperançosa", disse à AFP Aliya Baddely, de 20 anos. Ela espera que a governadora eleita de Ohio, Amy Acton, cumpra suas promessas sobre educação e regulamentação de centros de dados.

Seu companheiro Caleb Varns, de 22 anos, também falou sobre um sentimento de esperança. Ele e Baddely são estudantes na Universidade de Akron.

"Temos muitas estreias agora. Ou seja, temos o primeiro muçulmano no Senado, e o primeiro abertamente gay", acrescenta Varns, referindo-se ao senador democrata eleito pelo estado de Michigan, Abdul El-Sayed, e a Chris Pappas, por New Hampshire.

"Imaginem todas as cadeiras que conquistamos ontem à noite... porque vocês (criaram uma onda eleitoral) na primeira vez que votaram na vida, e pensam: 'Sim, nós podemos mudar o mundo!'", disse no Instagram a representante democrata Alexandria Ocasio-Cortez, uma millennial e uma das vozes jovens de maior destaque no Congresso.



Otimismo ou descontentamento?

Mas nem tudo é otimismo; os zoomers, cujos percursos escolares e universitários foram impactados pela pandemia, sentem-se inquietos em relação ao futuro, desde as mudanças climáticas até a ameaça da inteligência artificial para suas perspectivas profissionais.

Para Alberto Medina, do centro de pesquisa Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement, as duas eleições são comparáveis, pois deram origem a "uma grande onda democrata impulsionada pelos eleitores jovens".

A onda eleitoral deste ano foi impulsionada por "um descontentamento da Geração Z, mais do que pelo otimismo dos millennials", afirmou.

"Nos últimos dois anos, nada na minha vida melhorou", disse Caden Ferguson, de 22 anos. Embora ele tenha votado nos democratas, sabe que muitas pessoas nem sequer votaram.

"Acho que eles têm a convicção de que ambos os lados são corruptos", disse.

Alyssa Schick, de 23 anos, afirmou que viu estas eleições como o "maior referendo sobre a atual situação do país".

"É um alívio que o país vinha esperando", afirmou.

Mas os democratas não devem acreditar que têm os votos da Geração Z garantidos.

"Uma das características dos jovens eleitores é que eles não são leais a um partido ou a um candidato", explica Medina. "Eles poderiam tomar decisões totalmente diferentes em 2028."

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