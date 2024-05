A- A+

EUROPA Onda de calor atinge precocemente a Finlândia Em boa parte da Finlândia, as temperaturas devem superar os 27°C a partir desta terça (28)

O Instituto Meteorológico da Finlândia emitiu, nesta segunda-feira (27), um alerta de calor intenso, depois de o país ter experimentado dias extraordinariamente quentes em maio.

As temperaturas em boa parte da Finlândia, cuja região norte fica sobre o Círculo Polar Ártico, devem superar os 27°C a partir desta terça-feira (28), informou a instituição.

"Esta é provavelmente a provável primeira vez na história em que emitimos em alerta de onda de calor em maio", disse à AFP Iiris Viljamaa, do Instituto Meteorológico da Finlândia, acrescentando que esses alertas normalmente são emitidos no mínimo em junho.

O objetivo do alerta finlandês é avisar as pessoas sobre o aumento dos riscos associados às temperaturas durante o dia, que tem chegado aos 27ºC.

Especialmente os idosos, pessoas com doenças crônicas, deficiências, bebês e crianças pequenas são aconselhados a se proteger do calor, advertiu o Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar em um comunicado.

"Na Finlândia, estamos acostumados com o frio e as pessoas já começam a desenvolver alguns problemas de saúde nesse tipo de clima (quente)", disse Viljamaa.

Os cientistas afirmam que as ondas de calor recorrentes são um marcador claro do aquecimento global e que esses fenômenos devem se tornar mais frequentes, longos e intensos.

"O clima finlandês sempre apresentou alterações meteorológicas, mas agora as mudanças climáticas estão aumentando esse tipo de fenômeno", disse à AFP a meteorologista Leena Laakso.

Pesquisas mostram que "os eventos climáticos extremos aumentarão devido às mudanças climáticas", afirmou a especialista, acrescentando que as temperaturas atuais estão cerca de 10°C acima da média para maio.

Nesta segunda, as temperaturas ficaram entre 24°C e 28°C graus, devido a um sistema de alta pressão sobre o país, combinado com uma massa de ar quente vinda do sul.

Doze dias de maio já ultrapassaram os 25ºC, disse Viljamaa.

Até o momento, a temperatura mais alta registrada no país foi em Salo, uma cidade situada no sudoeste da Finlândia, que chegou aos 28,8°C graus.

"Agora parece que o clima muito, muito quente permanecerá na Finlândia até o final do mês", disse Viljamaa.

A especialista concluiu afirmando que, depois de domingo, é esperado que o clima comece a esfriar, trazendo chuva necessária para a natureza e para os campos que sofrem com a seca.

Veja também

CAPACITAÇÃO Saúde e Defesa Civil iniciam série de capacitações sobre desastres