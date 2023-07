Onda de calor aumenta popularidade de 'facekinis' na China

A- A+

A onda de calor que atingiu a China e fez os termômetros do país marcarem temperaturas recordes de 52°C aumentou as vendas de um item de proteção incomum: os 'facekinis'. Tratam-se de máscaras que cobrem todo o rosto, deixando apenas os olhos e a boca à mostra, e são usados pelos chineses em idas à praia.

Feitos de material resistente a raios UV, os 'facekinis' não são o único produto que teve a popularidade impulsionada pelas elevadas temperaturas. A lista inclui ainda chápeus com ventiladores embutidos, jaquetas resistentes a raios ultravioletas e mangas sobresalhentes para cobrir os braços.

De acordo com o site chinês Global Times, a venda dos 'facekinis' produtos disparou. Um comerciante de Yiwu, na província de Zhejiang, disse, no início do mês, ter vendido cerca de 300 mil unidades neste ano.

O crescimento de vendas, no entanto, não se restringe aos 'facekinis'

— Comparado com antes da pandemia, dois ou três anos atrás, este ano está muito, muito melhor do que nos anos anteriores. O volume de vendas definitivamente aumentou muito este ano — disse um vendedor de chápeus, identificado como Wang, para a agência Reuters.

