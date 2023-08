A- A+

PERNAMBUCO Onda de calor e baixa umidade afetam cidades do Sertão de Pernambuco, alerta Inmet Temperaturas podem se aproximar dos 40ºC

Cidades do Sertão de Pernambuco terão onda de calor, com temperaturas até 5ºC acima da média, e baixa umidade, com índices em torno de 20% a 30%, nos próximos dias, segundo alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O alerta para onda de calor, de nível laranja, é válido até 18h de segunda-feira (28). Segundo o Inmet, as condições indicam risco à saúde e as temperaturas devem permanecer 5ºC acima da média por um período de três a cinco dias.

Em Petrolina, segundo a previsão do Inmet os termômetros podem chegar aos 37ºC no domingo (27). A mesma temperatura deve ser alcançada no domingo em Araripina.

Além das altas temperaturas, a região deve enfrentar dias de baixa umidade, segundo o Inmet, que deve ficar entre 20% e 30%.

Moradores devem seguir instruções como beber bastante líquido e evitar desgaste físico nas horas mais secas, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

O calor e baixa umidade são comuns nesta época do ano no Sertão. A climatologia da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) indica média histórica de 11,6 mm de chuva na região no mês de agosto.

