SAÚDE Onda de calor: é perigoso entrar no mar gelado em dias muito quentes? Especialistas explicam Em dias de altas temperaturas, há cuidados que podem ser tomados para evitar riscos como choque térmico e desidratação

Com os dias de calor intenso, um banho de mar gelado é uma das principais soluções para amenizar os impactos das altas temperaturas. Mas existem riscos numa mudança tão abrupta ao sair de uma sensação térmica que pode chegar a 40ºC e entrar numa água que muitas vezes está abaixo dos 18ºC? O Globo conversou com especialistas que esclareceram os mitos e verdades sobre o tema.

Existe risco de choque térmico?

O cardiologista, professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e presidente da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca (Sobrac), Alexsandro Fagundes, explica que sim, há um risco em mudar de forma repentina a temperatura corporal ao entrar no mar gelado em dias de muito calor:

O choque térmico é um conjunto de alterações que podem acontecer no corpo diante de uma exposição abrupta a uma mudança de temperatura do organismo. Isso é passível de acontecer ao se entrar direto na água gelada num dia de exposição muito forte ao calor, com sensação térmica acima de 40ºC, especialmente nos estados do Sudeste, onde a temperatura da água do mar costuma ser mais fria.

Quais os sinais de um choque térmico?

Os riscos diante dessa mudança muito abrupta ao cair direto na água gelada é da vasoconstrição e das modificações reativas que a temperatura fria promove no organismo. Essa vasoconstrição pode alterar a perfusão de órgãos nobres, principalmente o cérebro, levando a uma hipotensão, abalos musculares, sensação de desmaio, tontura e eventualmente até ao risco de afogamento num caso muito extremo explica Fagundes.





A vasoconstrição é uma redução do diâmetro dos vasos sanguíneos, ou seja, um estreitamento, e acontece em resposta à exposição abrupta a temperaturas mais baixas como um mecanismo fisiológico para evitar a perda de calor. No entanto, isso eleva a pressão arterial do corpo, o que pode alterar a perfusão (fluxo do sangue) em órgãos importantes, como explica o cardiologista.

Molhar parte do corpo antes de entrar ajuda? Ou pode mergulhar direto?

Fagundes diz que sim, há cuidados que podem ser tomados para evitar um risco de choque térmico em dias de calor intenso, e um deles é molhar partes do corpo antes de mergulhar para que o organismo não sofra uma mudança brusca de temperatura:

É importante tomar alguns cuidados para fazer essa mudança de temperatura de forma gradativa. Vale a pena ir molhando o corpo aos poucos. E estar bem hidratado também ajuda a evitar essa complicação. Além disso, jamais entre na água em lugares que não tenham alguma vigilância, alguém por perto, ou seja, a possibilidade de socorro caso alguma coisa lhe aconteça dentro do mar.

Crianças e idosos são mais vulneráveis à desidratação?

Marcelo Franken, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também reforça a importância de se estar bem hidratado nos dias de calor intenso e explica que a perda de fluidos também afeta a pressão arterial do organismo.

O corpo humano tende a manter a temperatura constante entre 36ºC e 37ºC. Quando as temperaturas se elevam, o corpo dá início a mecanismos para resfriamento, como por exemplo a transpiração, que em excesso sem a adequada reposição de fluidos pode levar a desidratação explica, e continua:

A desidratação leva à diminuição da pressão arterial, perda da capacidade do organismo de levar sangue com nutrientes para todos os tecidos e alterações de eletrólitos no sangue. Isso poderá levar a sonolência, confusão mental, desmaios, e em casos mais graves arritmias, insuficiência renal, AVC e infarto.

Neste contexto, o especialista conta que sim, crianças e idosos são mais vulneráveis a cenários de desidratação: Idosos sentem menos sede e muitas vezes não tem iniciativa para tomar água, crianças pequenas também só irão repor as perdas líquidas se forem oferecidas. Além disso, portadores de doenças crônicas vivem em um equilíbrio fino, com poucas reservas e o calor intenso pode causar desequilíbrio.

