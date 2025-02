Onda de calor: em altas temperaturas é preciso beber mais água durante o treino? Veja resposta

A- A+

Se mesmo parados a garganta já seca com este tempo seco e com essas altas temperaturas, imagina durante os exercícios físicos. Segundo o preparador físico e colunista do Globo Marcio Atalla é necessário aumentar o consumo de água durante os treinos.

Isso ocorre porque, durante as altas temperaturas, aliado ao exercício físico, as pessoas tendem a suar e transpirar mais para manter a temperatura interna do corpo, o que consequentemente necessita de uma reidratação.

— Quanto maior e mais intensa a atividade for, maior é a necessidade de hidratação. Quando você é exposto ao sol e vai praticar uma corrida, por exemplo, perdemos muita água e, dependendo da quantidade de exercício, sais minerais também — diz o preparador físico.





Segundo Atalla, a quantidade recomendada de água é 0,35ml por quilo de peso, ou seja, uma pessoa de 70 quilos precisaria de 2 litros de água.

— Na atividade aeróbica, transpiramos mais do que na musculação. Claro que em uma aula de crossfit intensa, a necessidade vai ser parecida com a de uma atividade aeróbica. Mas de forma geral, o indicado é uma atividade até 30 minutos é necessário repor apenas água. De 30 minutos a uma hora, é necessário repor eletrólitos também, como uma água de coco. Agora se ultrapassar a uma hora (uma hora e quinze minutos, por exemplo), as bebidas com carboidrato e eletrólitos como o gatorade, são os mais indicados — Explica Atalla.

A dica para o verão é realizar os exercícios físicos ao ar livre, porém, no início ou final do dia, evitando os horários de sol extremo.

