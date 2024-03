A- A+

Saúde Onda de calor exige cuidados essenciais com a pele, alerta especialista Com temporada de calor, suor e baixa umidade, pele exige atenção especial

Estação que se iniciou no último dia 20, o outono promete manter as altas temperaturas como os dias quentes de verão, informam institutos de meteorologia. Com muito calor, suor e baixa umidade, a especialista em Estética Avançada e Regenerativa, Natália Canto, destaca os principais cuidados diários com a pele.

Tudo começa com uma rotina de hidratação e a aplicação diária de filtro solar, aponta a especialista.

“Os cuidados vão muito além de beber água. Para pessoas com pele secas, por exemplo, é essencial o uso de produtos que suavizem o ressecamento, como ativos hidratantes, antioxidantes, que contenham óleos vegetais e vitamina E. Já as peles oleosas devem evitar cosméticos que tenham óleo”, defende Natália.

A exposição excessiva ao sol, sem proteção adequada, pode causar danos irreversíveis à pele, explica a especialista em Estética.

“O sol pode ser um aliado ou um vilão. Aliado quando absorvemos dele a vitamina D, seguindo orientações básicas como só se expor no horário adequado, antes das 10h da manhã e após às 16h; e não ultrapassar o tempo necessário para essa absorção, que é de 10 a 30 minutos, até três vezes por semana; entre outras medidas”, explica Natália.

A especialista destaca, ainda, que uma alimentação rica em frutas e legumes que possuem maior teor de água e fibras e alimentos grelhados, livre de gorduras, ajudam a manter a saúde da pele. “Uma dieta rica em antioxidantes, a hidratação adequada e o uso correto de dermocosméticos são algumas das medidas que podem ajudar a proteger a pele em dias com temperaturas tão altas”, finaliza a profissional.

