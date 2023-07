Onda de calor gera cortes de água e energia na Sicília

Autoridades italianas realizaram uma reunião de crise, nesta segunda-feira (24), para enfrentar problemas relacionados aos cortes de energia na Sicília, que causaram o desabastecimento de água e afetaram milhares de sicilianos com temperaturas superiores a 40ºC.

O ministro de Defesa Civil, Nello Musumeci, convocou a encontro na Catânia, ao leste da ilha, após o prefeito ter afirmado que a cidade estava "de joelhos" após os cortes de energia que tiveram início na semana passada.

A Defesa Civil da Catânia anunciou, nesta segunda (24), que os termômetros chegaram a 47,6ºC. Os cortes de luz na cidade e seus arredores deixaram cerca de 500 mil pessoas sem eletricidade, informou um porta-voz do município à AFP.

A E-distribuzione, subsidiária da gigante energética italiana Enel, que controla a distribuição de eletricidade na Catânia, disse em comunicado que os danos nos cabos sob a terra se devem à umidade e ao fato de que "a temperatura do asfalto é quente e se aproxima de 50°C há semanas".

Os cortes de energia provocaram interrupção no abastecimento de água para cerca de 200 a 300 mil pessoas, disse o gestor da empresa Sidra, informando que o problema foi resolvido na manhã desta segunda.