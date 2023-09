Onda de calor: Inmet emite alerta para Sertão e Agreste de Pernambuco

A- A+

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de onda de calor para cidades do Sertão e do Agreste de Pernambuco. O aviso, de nível laranja, que indica "perigo", vale até 18h de sexta-feira (29).

Segundo o Inmet, as temperaturas devem ficar até 5ºC acima da média para a época do ano. Em Petrolina, no Sertão, por exemplo, a máxima deve chegar a 38ºC na sexta-feira se manter nessa faixa até, ao menos, a próxima quinta-feira (5).

Cidades do Sertão do Estado também estão sob alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) para baixa umidade. Até domingo (1º), os índices devem estar em estado de alerta de 12% a 20% — a umidade deve ficar abaixo dos 20% especialmente no período da tarde, segundo a agência.

O alerta de onda de calor do Inmet também vale para parte de outros cinco estados nordestinos: Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte.

Cuidados com a baixa umidade

A Apac recomenda alguns cuidados a serem tomados diante da baixa umidade:

- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água

- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas

- Consumir água à vontade

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h

- Evitar aglomerações em ambientes fechados

- Usar soro fisiológico para olhos e narinas

