Onda de calor no feriado deixa temperaturas até 5°C acima da média

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O Brasil deve enfrentar uma nova onda de calor, com temperaturas acima da média em diversas regiões do País durante o feriado de Tiradentes. Segundo a Climatempo, o fenômeno está previsto para ocorrer até o dia 26 de abril e deve atingir principalmente áreas do Sudeste e do Centro-Oeste.



A Climatempo também alerta para a combinação de calor e tempo seco em parte dessas regiões. Em alguns dias, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, especialmente onde a chuva será escassa.

De acordo com a previsão, a onda de calor vai se concentrar em regiões de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e noroeste do Paraná. Nessas áreas, as temperaturas podem ficar pelo menos 5°C acima da média para o mês de abril. Campo Grande é a única capital que deve estar dentro da zona caracterizada como onda de calor.



Mesmo fora da área mais crítica, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba devem ter tardes quentes até o domingo, 26, embora sem atingir os níveis necessários para caracterizar uma onda de calor prolongada.



Além dessas regiões, outras áreas do País também devem registrar calor intenso, ainda que abaixo dos critérios técnicos de onda de calor. É o caso de partes de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Paraná, Tocantins e Bahia. Capitais como Cuiabá, Goiânia e Brasília estão entre as que devem sentir temperaturas mais elevadas ao longo da semana.



Há possibilidade de o calor persistir até o fim de abril, com chance de ampliação ou redução das áreas afetadas. O fenômeno, no entanto, não está relacionado ao El Niño, que ainda está em desenvolvimento e só deve se consolidar no início do inverno.

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