A- A+

BRASIL Onda de calor no fim do ano: cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média Na terça-feira,23, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou alerta de perigo para onda de calor sobre várias regiões

Os últimos dias do ano estão sendo marcados por elevadas temperaturas em diversas áreas do Brasil, em razão de um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre parte do País. Isso dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor ao longo dos dias, principalmente no Sudeste, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Com esse padrão, diversas cidades têm registrado temperaturas pelo menos 5°C acima da média para esta época do ano, além de madrugadas e manhãs bastante abafadas. A condição climática também afeta as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que registraram recordes na quinta-feira, 25, no dia do Natal.

Na terça-feira,23, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou alerta de perigo para onda de calor sobre várias regiões. Posteriormente, o aviso foi atualizado de laranja para vermelho, permanecendo válido ao menos até segunda-feira, 29, para os seguintes Estados:

- São Paulo

- Rio de Janeiro

- Trechos de Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina

Calor ainda persiste?

O ar quente e úmido, que segue atuando sobre a região Centro-Oeste e Sudeste do País, traz dias ensolarados, com termômetros bem acima da média, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).





Com 35,9ºC, a capital paulista teve, na quinta-feira, o dia mais quente do ano e bateu recorde em dezembro. O Rio de Janeiro também chegou à temperatura máxima de 40,1ºC. Foi o dia mais quente desde 6 de outubro, quando o termômetro também bateu os 40,1ºC. O recorde de calor do ano foi registrado em 17 de fevereiro, quando a temperatura foi de 44ºC no Rio.

Cidade de São Paulo

Ainda de acordo com o CGE, a condição climática predomina principalmente no período da tarde sobre a capital paulista e cidades vizinhas da região metropolitana de São Paulo.

"As madrugadas seguem com sensação de tempo abafado. Esse quadro deve se manter nos próximos dias, inclusive com previsão de novos recordes de temperatura máxima do ano", acrescenta o órgão municipal.

Nesta sexta-feira, o sol predomina com força. No sábado, 27, o cenário atmosférico se mantém inalterado. "Madrugada quente, sol entre poucas nuvens no decorrer do dia e chuva isolada de curta duração no período da tarde", afirma o CGE.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Sexta-feira: entre 23ºC e 32ºC;

Sábado: entre 23ºC e 33ºC;

Domingo: entre 24ºC e 33ºC;

Segunda-feira: entre 23ºC e 32ºC.

Quando o calor dará trégua em SP?

Na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue, as temperaturas começam a diminuir a partir de 1º de janeiro, quando a máxima prevista deve ser de 29ºC e as chuvas devem retornar com mais intensidade. Com as precipitações, a expectativa é de que no dia 4 de janeiro, a máxima fique em torno dos 24ºC.

Veja também