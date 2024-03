Onda de calor: o que é sensação térmica, que deve bater novo recorde no Rio com mais de 60°C?

A- A+

A sensação térmica no Rio de Janeiro neste domingo (17) pode ser ainda mais alta do que o recorde registrado no sábado, em Guaratiba, na zona oeste, de 60,1ºC. De acordo com a previsão do Sistema Alerta Rio, a onda de calor que atinge pelo menos cinco Estados em todo o País teria seu ápice hoje, embora ainda continue até meados da semana.



Mas, afinal, o que é sensação térmica?

"O calor ou frio que sentimos são influenciados pela temperatura do ar em um dado momento, mas também pela umidade e o vento. Por isso, para calcularmos a intensidade do frio ou do calor percebida pelo corpo humano, utilizamos a sensação térmica", esclarece o Alerta Rio.



"Quando as temperaturas estão muito elevadas, por exemplo, o corpo humano tende a equilibrar a sua temperatura através do suor; a evaporação do suor ajuda a resfriar o corpo e a reduzir a temperatura corporal. No entanto, quando a umidade também está alta, o suor não evapora de forma eficiente, aumentando a sensação de calor percebida.

É o que acontece nesta onda de calor no Rio de Janeiro, onde a umidade relativa do ar facilmente ultrapassa os 65%.



Em períodos de calor intenso, especialistas recomendam à população evitar a exposição prolongada ao sol, usar protetor solar e beber muita água.



Antes mesmo das 9h deste domingo, a sensação térmica no bairro do Jardim Botânico, na zona sul, já alcançava 54,3ºC. Em Guaratiba e na Barra da Tijuca, na zona oeste, a sensação chegou a 53,2º e 51,0ºC, respectivamente, às 8h50. As maiores temperaturas foram registradas na Barra da Tijuca (34,9ºC), na zona oeste, no Jardim Botânico (34,5ºC), na zona sul, e em Santa Cruz (34,3ºC), também na zona oeste.



A onda de calor está relacionada ao fenômeno El Niño, de aquecimento das águas do Pacífico, e também ao aquecimento global do planeta pela ação humana. A previsão para este domingo é de céu claro a parcialmente nublado, sem chuva. Os termômetros podem variar entre uma mínima de 22ºC a uma máxima de 42ºC. A sensação térmica, no entanto, tende a ser bem mais alta.



Até quando vai a onda de calor no Rio e nos outros Estados afetados?

A onda de calor que tem elevado os termômetros e feito cidades baterem recordes de temperatura para março neste fim do verão, principalmente no Centro-Sul, só deve deixar o País no outono. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a previsão é de que ela se estenda até a quarta-feira, 20, ou seja, no início da nova estação. Em algumas capitais, pode até haver queda brusca de temperatura.

