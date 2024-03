A- A+

clima Onda de calor: os impactos na saúde e dicas para se proteger Evitar atividade física ao ar livre e exposição ao sol nos horários mais quentes, beber água fresca ao longo do dia e usar roupas leves reduz os riscos do calor extremo

O portal meteorológico MetSul alerta que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, parte de Goiás, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo serão impactados pela "bolha de calor" nos últimos dias do verão de 2024. O fenômeno pode elevar as temperaturas para 45°C.

Os prejuízos ao organismo causados pelas altas temperaturas vão muito além do desconforto e começa quando a temperatura do ar supera a do corpo humano, de cerca de 36,5 graus Celsius. O ser humano controla sua temperatura de duas formas.

A primeira é por meio dos vasos sanguíneos que se dilatam para levar mais sangue até a pele, para que o calor possa ser irradiado para fora do corpo. O segundo é por meio do suor, que refresca a pele por evaporação. Quando eles não funcionam, morremos. Estudos mostram que o aumento de 1°C na temperatura ambiente é suficiente para aumentar o estímulo da transpiração em 10 vezes.

A insolação é o problema mais preocupante associado à exposição ao calor extremo. Essa condição, considerada grave, é decorrente da incapacidade do corpo em controlar a própria temperatura. Outro problema comum é a desidratação, causada pela perda significativa de água e eletrólitos, o que é frequente em situações de calor intenso e suor excessivo.

Quem está mais vulnerável à onda de calor?

Embora qualquer pessoa esteja vulnerável aos riscos do calor extremo, obesos (a gordura retém mais calor), mulheres (têm maior composição de gordura), crianças (o sistema de regulação da temperatura é imaturo), idosos (o mesmo sistema começa a ter falhas), diabéticos, cardíacos e pacientes renais são mais sensíveis. O mesmo pode ser dito de profissionais que trabalham expostos ao sol.

Renda também é fator de risco. Pessoas que não têm acesso a ar condicionado, moram em casas mal ventiladas e se espremem em ônibus e trens lotados têm mais chance de sofrer estresse térmico.

Como se proteger da onda de calor

Em ondas de calor como a que atinge o Brasil nesta semana, a recomendação de especialistas é evitar ao máximo a exposição ao sol e ao calor, em especial entre 10h e 16h, De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), dentro dessa faixa o pior período vai das 14h às 16h, quando são registradas as temperaturas máximas do dia.

Em temperaturas altas, pode parecer uma ideia procurar algum lugar para se refrescar. Mas piscinas, praias e cachoeiras não são considerados portos seguros quando o termômetro dispara. A recomendação é evitar esses locais nos horários de maior calor.

Outras formas de reduzir os riscos do calor extremo são:

Evitar as atividades ao ar livre, especialmente durante o período mais quente do dia;

Usar roupas leves e de cores claras para aumentar a evaporação do suor, a principal maneira de o corpo se resfriar;

Beber água fresca ao longo do dia, em vez de grandes quantidades de uma vez só. Uma dica para saber se a hidratação está adequada é a cor do xixi. Ele deve estar transparente. Se estiver amarelo, é sinal de que a ingestão de água não está adequada.;

Se possível, ficar em lugares com ar condicionado. Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água;

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água;

Procure aconselhamento médico se sofrer de uma doença crônica condição médica ou tomar vários medicamentos;

Busque ajuda se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade ou tiver sede intensa e dor de cabeça;

Se sentir algum mal-estar, busque um lugar fresco o mais rápido possível e meça a temperatura do seu corpo e beba um pouco de água ou suco de frutas para reidratar;

No período de maior calor, tome banho com água ligeiramente morna. Evite mudanças bruscas de temperatura.

