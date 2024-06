A- A+

Clima Onda de calor precoce e extrema sufoca oeste dos EUA Segundo cientistas, as repetidas ondas de calor são um sinal inequívoco do aquecimento global

O calor extremo no oeste dos Estados Unidos atingirá seu pico nesta quinta-feira (6) - uma onda de calor que pode ser o anúncio de um verão sufocante, no momento em que a ONU alerta que o planeta está cada vez mais sujeito a um superaquecimento.

Na cidade de Las Vegas foram registrados 44ºC e na região desértica do Vale da Morte os termômetros atingiram 49ºC.

Segundo cientistas, as repetidas ondas de calor são um sinal inequívoco do aquecimento global e devem se multiplicar, intensificar e durar mais. Especialistas acreditam que as temperaturas altas antes da chegada do verão podem ser o prenúncio de uma estação sufocante.

Las Vegas enfrenta temperaturas perigosas acima da média e autoridades prorrogaram o alerta de calor até sábado. Por esse motivo, foram montadas na cidade salas climatizadas, para quem não tem ar-condicionado em casa.

“As pessoas não estão acostumadas, mesmo quem cresceu e passou todos os verões aqui. O corpo realmente não se acostuma", disse o diretor do serviço de ambulâncias local ao Canal 13, afiliado da rede ABC.

Na Califórnia, a situação na região agrícola do Vale Central também é particularmente preocupante, segundo autoridades federais. “Haverá pouco ou nenhum respiro noturno para aqueles que não tiverem um sistema de climatização eficaz ou não puderem se hidratar de forma adequada", advertiu o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos (NWS).

