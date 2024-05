Onda de calor provoca apagões no México

A- A+

Várias regiões do México enfrentam apagões intermitentes devido ao alto consumo de energia provocado por uma onda de calor, anunciou o governo do país nesta quinta-feira (9).

Nos últimos dias, foram registrados apagões na capital do país, no vizinho Estado do México e em outras áreas, como Michoacán (oeste), Tamaulipas (nordeste) e Campeche (sudeste). Em algumas dessas regiões a temperatura passou de 40º C.

"Houve uma demanda superior à capacidade de geração" de energia, disse em entrevista coletiva o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

A entidade responsável pelo sistema elétrico mexicano costuma fazer cortes de energia para equilibrar a oferta e demanda.

Uma situação semelhante acontece na Costa Rica, onde autoridades anunciaram um racionamento de energia devido à escassez de água nos reservatórios que abastecem as centrais hidrelétricas causada pela seca.

Equador e Colômbia também têm sofrido com o racionamento de energia, devido à falta de água para alimentar as usinas hidrelétricas.

Uma onda de calor atinge várias regiões do México e provocou a redução do nível de diversas represas do país, causando preocupação nos setores produtivos, principalmente no agropecuário.

