Onda de calor provoca fechamento parcial da Acrópole de Atenas

A Acrópole de Atenas, o monumento mais visitado da Grécia, permanecerá fechada ao público nesta quarta-feira (12) no horário de maior temperatura devido à onda de calor que afeta o país, anunciou o Ministério da Cultura.

A primeira onda de calor do ano na Grécia pode levar os termômetros a 43ºC nesta quarta e na quinta-feira, o que levou o ministério a determinar o fechamento do sítio arqueológico entre 12 e 17 horas desta quarta-feira, com possibilidade de prorrogar a medida por mais dias.

No ano passado, a Acrópole, onde fica o famoso templo de Partenon, fechou as portas no mês de julho durante uma onda de calor de duas semanas, que foi acompanhada por incêndios devastadores no país.

O Ministério da Crise Climática e Proteção Civil alertou na terça-feira para o risco muito elevado de incêndios, em particular na região Ática, onde fica a capital grega.

