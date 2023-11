A- A+

Rio de Janeiro Onda de calor: Rio registra 42,5°C, a maior temperatura do ano, neste domingo (12) O recorde de 2023 era de 41,8°C, no dia 17 de fevereiro. segundo o Alerta Rio

Com a nova onda de calor, o Rio bateu um recorde: registrou neste domingo 42,5°C, a maior temperatura de 2023. O registro foi às 13h50 na estação de Irajá. Até então, a maior temperatura havia sido de 41,8°C, no dia 17 de fevereiro. E a mínima registrada também teve elevação em relação ao sábado (11), que foi de 23,2°C às 01h50min na estação Alto da Boa Vista.

A informação é do Alerta Rio, que revelou ainda uma curiosidade. Há exatos dez anos, o Rio também registrava a maior temperatura do ano.

De acordo com o órgão, o domingo (12) foi influenciado pela atuação de um sistema de alta pressão. O céu esteve claro a parcialmente nublado e não houve registro de chuva na cidade do Rio de Janeiro. Os ventos ficaram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram elevação em relação ao dia anterior.

Veja a previsão, segundo o Alerta Rio, para os próximos dias:

- Domingo: céu nublado a parcialmente nublado. Sem chuva. Máxima de 41 graus e mínima de 20 graus.

- Segunda-feira: céu parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva isoladas a partir do fim da tarde. Máxima de 39 graus e mínima de 21 graus.

Terça-feira: céu parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. Máxima de 34 graus e mínima de 19 graus.

-Quarta-feira: céu parcialmente nublado a nublado. Pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Máxima de 38 graus e mínima de 20 graus.

